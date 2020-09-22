شكرا لقرائتكم خبر عن بدء شحن عقار كورونافير لعلاج فيروس كورونا إلى المدن الروسية الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركةR-Pharm المصنعة لعقار كورونافيرر Coronavir لعلاج فيروس كورونا شحنه إلى المدن الروسية الكبرى، وفقًا لما ذكرته الشركة المصنعة للدواء لوكالة تاس الروسية.

وقال الممثل الرسمى للشركة إن الشركة ليست مستعدة بعد لتسمية أحجام التسليم والصيدليات التي ستتسلم الشحنات، ومع ذلك، أعلنت إحدى أكبر صيدليات الإنترنت، عن بدء مبيعات عقار كورونافيرCoronavir ، حيث سيتم بيع الدواء بوصفة طبية، ويتم طلبه عبر الإنترنت مع التسليم إلى أقرب صيدلية والدفع عند الاستلام.

وذكرت مجموعة R-Pharm فى وقت سابق أن سعر التجزئة لعقار كورونافير Coronavir سيبدأ من" 11.550 روبل" أى نحو 150 دولارًا لكل عبوة تحتوى على 50 حبة 200 ملج لكل منها.

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وفى 17 سبتمبر وافقت وزارة الرعاية الصحية الروسية، على استخدام عقار كورونافير Coronavir لعلاج المرضى المصابين بفيروس كوروناCOVID-19 خارج المستشفيات.

وقالت وكالة تاس الروسية إنه يعتبر أول دواء ضد فيروس كورونا رسميًا من قبل وزارة الرعاية الصحية الروسية، كما أصبح أول دواء مسجل مضاد لفيروس كورونا التاجى فى جميع أنحاء العالم، وأظهر هذا العقار كمضاد للفيروسات مباشر يعطل آليات انتشار فيروس كورونا التاجى، وأظهر فعالية عالية خلال التجارب السريرية.

ونقلت رويترز أن عقار "كورونافير" من أوائل الأدوية في روسيا وفي العالم التى لا تعالج المضاعفات الناجمة عن فيروس كورونا، لكنها تحارب الفيروس نفسه.

وكشفت بيانات الدراسة عن تحسن فى 55% من مرضى العيادات الخارجية في الخليج 365 من العلاج بالعقار، مقارنة بـ 20% من أولئك الذين يتلقون العلاج القياسي الموجه للسبب، والذي يستهدف سبب المرض بدلاً من الأعراض.