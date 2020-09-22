"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن عدد إصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت إحصاءات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، أن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يتسارع في العالم، حيث تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات المعلنة خلال أيام الأسبوع الماضي بلغ نحو مليونين، في مقابل تراجع عدد الوفيات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في بيانات محدّثة، أنه تم تسجيل مليون و998 ألفا و897 إصابة جديد بكورونا المستجد حول العالم في الأسبوع الذي انتهى في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأفادت الهيئة الدولية بأن ذلك يمثّل ارتفاعا نسبته 6% عن الأسبوع السابق وأن المفاجأة هي أن ما تم تسجيله خلال هذا الأسبوع هو "أعلى عدد من الإصابات المسجّلة خلال أسبوع واحد منذ ظهر الوباء".