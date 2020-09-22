ألمانيا تحقق في طرد مشبوه بمقر البرلمان المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة
الخليج 365 - وكالاتالثلاثاء 2020/9/22 02:27 م بتوقيت أبوظبي
فتحت الشرطة الألمانية تحقيقا بعد العثور على طرد مشبوه وصل مبنى البرلمان صباح اليوم الثلاثاء.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه تم الاستعانة بخبراء المفرقعات لفحص طرد مشبوه داخل مكتب البريد الخاص بالبرلمان.
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