القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه المدعي العام السويسري اتهاما للقطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس قناة بي إن سبورت، بخيانة الأمانة وسوء الإدارة، وذلك أمام المحكمة الجنائية بسويسرا.
وحسب تقارير إعلامية فإن المدعي العام السويسري قال إن حجيروم فالكه الأمين العام السابق للفيفا حصل على نصف مليون يورو و"فيلا" من ناصر الخليفي نظير منحه حقوق البث التلفزيوني لبطولات كأس العالم
واتهم المدعي العام السويسري، جيروم فالكه بسوء الإدارة والفساد السلبي.
كانت هذه تفاصيل خبر المدعي العام السويسري يتهم ناصر الخليفي بخيانة الأمانة وسوء الإدارة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.