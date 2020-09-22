المدعي العام السويسري يتهم ناصر الخليفي بخيانة الأمانة وسوء الإدارة المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه المدعي العام السويسري اتهاما للقطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ورئيس قناة بي إن سبورت، بخيانة الأمانة وسوء الإدارة، وذلك أمام المحكمة الجنائية بسويسرا.

وحسب تقارير إعلامية فإن المدعي العام السويسري قال إن حجيروم فالكه الأمين العام السابق للفيفا حصل على نصف مليون يورو و"فيلا" من ناصر الخليفي نظير منحه حقوق البث التلفزيوني لبطولات كأس العالم

واتهم المدعي العام السويسري، جيروم فالكه بسوء الإدارة والفساد السلبي.