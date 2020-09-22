مصادر: واشنطن تعرض علي الحكومة الانتقالية حزمة مساعدات تفوق ٥ مليار دولار المزيد

أكدت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة عرضت الحكومة الانتقالية السودانية حزمة مساعدات تفوق 5 مليارات دولار.

وقالت المصادر لـ"الخليج 365"، إن الحزمة الأمريكية تشمل مساعدات مادية وعينية.

واقتربت واشنطن والخرطوم من التوصل إلى اتفاق لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، دون شروط مع تقديم مساعدات مالية.

بدورها، ذكرت مصادر سودانية متطابقة، أن المباحثات المباشرة لا تزال مستمرة بين الطرفين؛ حيث اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب دون شروط، إضافة لحزمة المساعدات.

وارتفع مستوى التفاؤل في المشهد السوداني في أعقاب تقدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بخطاب رسمي للكونجرس، بشأن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومطالبته بتمرير قانون الحصانات السيادية.

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ويفسر مراقبون تفاؤل السودانيين، بأنه ناتج عن تلمسهم جدية الإدارة الأمريكية هذه المرة، في مسألة رفع العقوبات عن بلادهم من واقع تصريحات وتحركات المسؤولين في واشنطن.

ولم يختلف الوضع كثيرا عند الخبراء، إذ يرون أن كل المؤشرات توحي بقرار أمريكي وشك سيقضي بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ العام 1993، خلال المدى القريب.

وطوال الفترة التي أعقبت عزل نظام الإخوان الإرهابي بقيادة عمر البشير، جرت مياه كثيرة تحت الجسر وحدث تقارب ملموس بين الخرطوم وواشنطن، واتسعت مساحة الحوار بشكل لافت مما أحدث نقلة نوعية في علاقات البلدين وانتهت حالة العداء وفق مراقبين.

وفي المقابل، تعهدت الخرطوم بدفع نحو 335 مليون دولار لتعويض ضحايا الهجمات الإرهابية التي حرضت عليها حكومة البشير.

وتشمل الهجمات تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام عاصمتي كينيا وتنزانيا في 1998، وتفجير البارجة الأمريكية "يو إس إس كول" قرب شواطئ اليمن في عام 2000.