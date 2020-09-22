شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات خاطئة تجنبها "لو بتعمل دايت" للحصول على نتائج أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

إنقاص الوزن الصحي هو عملية تدريجية تتطلب مجموعة من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة ، يجب على الشخص دائمًا أن يخدع البرامج التي تركز على فقدان الوزن بشكل ثابت ، بدلاً من فقدان الوزن السريع ، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS هناك عادات خاطئة التي يمكن أن تعرقل أهداف إنقاص الوزن.

بعض عادات نمط الحياة التي يجب عليك الامتناع عنها أثناء العمل على خطة إنقاص الوزن

تجنب ممارسة الرياضة: غالبًا ما يفوت الناس ممارسة الرياضة لأنها لا تتناسب مع جدولهم الزمني ومع ذلك ، فإن الخمول البدني هو أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لعدم نجاح أي خطة لفقدان الوزن يؤدي الجلوس طوال اليوم إلى زيادة الوزن وتناول كميات أقل من الطعام لن يعوض ذلك.

عدم توخي الحذر بشأن تناول المشروبات: عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي لفقدان الوزن ، يميل الناس غالبًا إلى ترك معظم المشروبات خارج الصورة ومع ذلك ، قد يؤدي هذا إلى عدم جدوى الخطة لأن تناول العصائر المصنعة والمشروبات الغازية السكرية سيزيد فقط من عملية زيادة الوزن.

Advertisements

قلة النوم: النوم جزء مهم من اليوم كمية النوم الصحية الموصى بها للبالغين ما بين 7 إلى 9 ساعات. يمكن أن يؤدي تقليل النوم إلى اختلالات هرمونية ، والتي بدورها قد تؤدي إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها.

تخطي الوجبات: أثناء العمل على خطة لخسارة الوزن ، تجويع نفسك عن طريق تخطي وجبات الطعام يمكن أن يكون ضارًا للغاية بالنسبة لك. علاوة على ذلك ، فإن الأشخاص الذين يتخطون وجباتهم غالبًا ما ينتهي بهم الأمر بتناول المزيد من الطعام ، وبالتالي زيادة الوزن بدلاً من خسارته.

عدم شرب الكثير من الماء: الماء مهم لتغذية الجسم يساعد على تحسين الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن الحفاظ على رطوبة الجسم يؤدي أيضًا إلى الشعور بالامتلاء في الجسم ، مما يساعد في تقليل تناول السعرات الحرارية سيؤدي ذلك إلى تجنب زيادة الوزن غير الضرورية.