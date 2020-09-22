كورونا حول العالم.. جهود أممية للقاح فعّال وإجراء بريطاني لاحتواء الوباء

توفي 969 ألفا و289 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب أحدث الإحصائيات العالمية.





وجرى تسجيل 31 مليونا و485 ألفا و233 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 23 مليونا و113 ألفا و347 مصاباً، حتى صباح الثلاثاء.





جهود أممية للقاح فعال

انضمت أكثر من 60 دولةً غنية باستثناء الولايات المتحدة والصين، إلى الآلية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لتسهيل وصول الدول الفقيرة إلى لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، بحسب لائحة نشرت الاثنين.

وفيما لا تملك العديد من الدول الموارد اللازمة لإنتاج لقاحاتها الخاصة، أعلنت منظمة الصحة العالمية قبل أسابيع إطلاقها بالتعاون مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي)، آلية عالمية للحصول على لقاح ضد (كوفيد-19) باسم "كوفاكس".





وطلبت المنظمة أواخر أغسطس/آب الماضي من الدول القادرة على تمويل نفسها بهذا الصدد التعهد بالتزامات صارمة عبر الدخول في هذه الآلية قبل 18 سبتمبر/أيلول الجاري، والبدء بعمليات دفع أولية قبل 9 أكتوبر المقبل أكتوبر حدا أقصى.

ويمكن لأكثر من 90 بلداً أو كياناً عائداتها محدودة أو متوسطة الانضمام للآلية فضلاً عن 64 بلداً عائداتها مرتفعة، كما أكدت منظمة الصحة العالمية في بيان. وتشمل الأخيرة الالتزامات التي قدمتها المفوضية الأوروبية باسم الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وأيسلندا.





العودة للعمل من المنازل في بريطانيا

أفادت صحيفة "تلجراف" البريطانية في وقت متأخر بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيشجع البريطانيين على العودة للعمل من المنازل إن أمكن للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

وقال كبير المراسلين السياسيين بالصحيفة في تغريدة على موقع "تويتر" نقلا عن مصادر، إن جونسون أبلغ نواب البرلمان بأن "التحرك الآن يعني عدم الاضطرار لاتخاذ إجراءات جذرية في وقت لاحق".

وكانت الحكومة البريطانية قد رفعت، الإثنين، مستوى الإنذار المتصل بفيروس كورونا المستجدّ، مع تحذير كبار المستشارين الصحيين للحكومة من أن تشهد البلاد 50 ألف إصابة يوميا منتصف الشهر المقبل ومن ارتفاع حالات الوفيات إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية.





وأوضح كريس ويتي كبير الأطباء المسؤولين في المملكة المتحدة، أنّ معدلات الإصابة تحاكي الزيادة القوية في فرنسا وإسبانيا، وتتضاعف تقريبا كل أسبوع.

وقال "نشهد معدل زيادة في غالبية أرجاء البلاد"، وحضّ الناس على احترام القواعد الصارمة لجهة التباعد الاجتماعي.

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وتابع "في حال لم نغير التوجه سيتفشى الفيروس بوتيرة متسارعة. إنه الطريق الذي نسلكه"، مضيفا "ليست مشكلة الآخرين بل مشكلتنا جميعا".

وقام مركز الأمن الحيوي المشترك التابع للحكومة في وقت لاحق برفع مستوى إنذار (كوفيد-19) من 3 إلى 4 ليعكس الزيادة في الحالات.

ويشير المستوى الثالث إلى أن وباء (كوفيد-19) منتشر بشكل عام بينما يعني المستوى الرابع أن "انتقال العدوى مرتفع أو يرتفع بشكل كبير".





أكثر من 700 ألف إصابة جديدة بالمكسيك

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك 700 ألف، على الرغم من اعتراف السلطات بأن العدد الحقيقي للإصابات في البلاد، التي تحتل المركز السادس من حيث عدد الإصابات في العالم، أعلى من ذلك.

ويوجد في المكسيك رابع أكبر عدد من الوفيات المنسوبة إلى الوباء في العالم.

وسجلت وزارة الصحة المكسيكية 2917 حالة إصابة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 700580، بالإضافة إلى 73697 حالة وفاة.

لكن السلطات، بما في ذلك نائب وزير الصحة هوجو لوبيز جاتيل، الذي يقود استراتيجية مكافحة فيروس كورونا، أقرت بأن العدد الحقيقي للحالات في البلاد أعلى بكثير.





ويجادل لوبيز جاتيل بأن هناك مؤشرات على أن تفشي المرض في المكسيك تباطأ خلال الشهرين الماضيين.

وقال في مؤتمر صحفي "شهدنا الآن 7 أسابيع متتالية من الانخفاض" في إشارة إلى معدل الإصابات ودخول المستشفيات والوفيات.

ووجهت انتقادات للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور منذ البداية لأنه قلل من شأن الأزمة الصحية، ولا يزال يشجع العائلات على الذهاب إلى المطاعم حتى مع فرض دول أخرى إجراءات الإغلاق، كما أنه نادرا ما يرتدي الكمامة في الأماكن العامة.





ارتفاع إصابات ألمانيا

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1821 ليصل إلى 274158 إجمالا.

وأفادت البيانات بأن عدد الوفيات ارتفع بواقع 10 حالات إلى 9396.



