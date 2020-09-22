تحذير شديد من انتشار عدوى فطرية في صالونات الحلاقة

الخليج 365 - وكالاتالثلاثاء 2020/9/22 01:48 ص بتوقيت أبوظبي
حذرت مدينة الملك سعود الطبية من انتشار عدوى فطر "الكانديدا"، موضحة أن هذا الفطر ينتشر بشكل كبير في صالونات الحلاقة والتجميل، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات الواجبة للوقاية من الإصابة.
وشددت مدينة سعود الطبية، في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، على أهمية الوقاية من هذا الفطر عن طريق الحفاظ على نظافة الجلد والملابس وتبديلها بشكل دوري عند التعرق أو البلل.
وأكدت المؤسسة الطبية العربية أن أكثر الأماكن التي تتم فيها العدوى هي صالونات الحلاقة والتجميل، وطالبت بضرورة الحرص على اختيار الصالونات التي توافق معايير النظافة وتلتزم بها بدقة لمنع انتشار العدوى وانتقالها.
ويعتبر فطر "الكانديدا" من أنواع الخمائر التي تعيش في الأغشية المخاطية للجسم عند الكثير من الأشخاص، لكن وجود هذه الفطريات بكميات قليلة في بعض مناطق الجسم لا يعتبر ضارا وغير مؤذ.
ويعتبر انتشار هذه الفطريات السريع والمفرط من شانه أن يسبب أمراضا حرجة وخطيرة ومستعصية في بعض الحالات.
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