شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البندق على صحتك وبشرتك عديدة أهمها حماية القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

البندق من أشهر أنواع المكسرات التى يفضلها الكثيرون، حيث يتميز بمذاقه الطيب وفوائده المتعددة، فيحتوى البندق على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم ، وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن فوائد البندق هى:

فوائد تناول البندق

1: يحتوى البندق على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض والفيروسات.

2:يحتوى البندق على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات لتى تعمل على تقوية القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين والمشاكل القلبية المختلفة .

3:يحافظ على صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والقرح والامساك، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

4:نظرا لاحتوا ءالبندق على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات فهو يعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الامراض السرطانية المختلفة.

5:يساعد تناول البندق على ضبط مستوى ضغط الدم والوقاية من مشاكل الضغط والاوعية الدموية.

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6:يحتوى البندق على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تقوية العضلات وحماية الجسم من الهشاشة والضعف.

7:يعتبر البندق من المكسرات الغنية بالفيتامينات والتى ينصح بتناوله دائما لتعزيز صحة الجهاز المناعى والحد من خطر الاصابة بالفيروسات والامراض.

8:يساعد تناول البندق على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى اجسمز

9:يعزز صحة الجهاز العصبى ويحد من خطر الاصابة بمشاكل الزهايمر والخرف ويساعد على التركيز والنشاط.

10:يحافظ على صحة ونضارة البشرة ويحميها من التجاعيد والبقع الداكنة.