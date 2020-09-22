شكرا لقرائتكم خبر عن الموز والصبار هيساعدوك فى السيطرة على السكري بطرق طبيعية.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحفاظ على نظام غذائي صحي من أكثر الطرق فعالية للتعامل مع مرض السكري، والموز والصبار والعلاجات المنزلية الأخرى هي أحد الطرق الطبيعية لإدارة مرض السكري ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يعاني حوالي 422 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من مرض السكري ، ومرض السكري هو سبب بسبب عدم كفاية الإنتاج أو الاستخدام غير الفعال للأنسولين ، وهناك نوعان من مرض السكري ، وهما مرض السكري من النوع 1 ومرض السكري من النوع 2.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يعد مرض السكري من أكثر الأمراض شيوعًا وينمو بسرعة، حوالي 1.5 مليون حالة وفاة بسبب مرض السكري يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مشاكل صحية مختلفة مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية والبتر والعمى والفشل الكلوي وحتى الموت المبكر، يحدث هذا في الغالب بسبب عوامل مثل السمنة أو النظام الغذائي غير الصحي أو الجينات أو قلة النشاط البدني.

تشمل بعض الطرق التي يمكن اتباعها لمكافحة مرض السكري اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام وإدارة الوزن

4 علاجات منزلية تساعد في إدارة مرض السكري

الموز: خلافًا للاعتقاد الشائع ، لا يحتوي الموز على نسبة عالية من السكر لديهم مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض ، مما يساعد على إدارة مرض السكري من خلال اتباع نظام غذائي صحي يجب أن تحاول تضمين الموز في نظامك الغذائي لإدارة حالة مرض السكري.

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الصبار: إذا تركت الطعم المر جانباً ، فإن الصبار يجلب الكثير على المائدة ولصحتك يمكن أن يساعدك استهلاكه على خفض مستويات السكر في الدم.كما أنه يقلل من الالتهابات يمكن أن تستهلك الصبار على شكل عصير أو اللبن.

القرفة: تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم عن طريق تحفيز نشاط الأنسولين يمكنك تناوله عن طريق خلط نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة في كوب من الماء الدافئ وشربه كل صباح.

الحلبة: يمكن أن تساعد في إدارة مرض السكري لأنها مصدر غني بالألياف ويمكن أن تساعد في تحسين عملية الهضم ، وبالتالي تعزيز امتصاص السكر والكربوهيدرات بشكل أفضل يمكنك تناوله عن طريق خلط ملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة مع كوب من الماء الفاتر وشربه كل صباح.