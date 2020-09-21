وفيات كورونا بأمريكا تتجاوز 199 ألفاً.. وقفزة بإصابات أوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الإثنين، تسجيل ستة ملايين و786352 إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 37417 حالة عن إحصائها السابق، فيما زاد عدد حالات الوفاة 270 ليصبح 199024.

وأجرت المراكز إحصاءها الجديد لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء الأحد بتوقيت شرق الولايات المتحدة مقارنة بإحصاء أجرته قبل يوم، وفقاً لوكالة "رويترز".

وليس ضرورياً أن تطابق أرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مجموع عدد الحالات التي تعلن عنها الولايات الأمريكية كل على حدة.





على جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية‭ ‬‬تسجيل 5298 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 458061.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الوفيات الناجم عن الفيروس ارتفع إلى 31338 بعد تسجيل 53 حالة وفاة جديدة.





كما أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية، الإثنين، أن البلاد سجلت 31428 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ يوم الجمعة، مما يرفع إجمالي الإصابات 671468.

وقالت الوزارة أيضاً إن إجمالي عدد الوفيات الناجم عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 30663، ارتفاعاً من 30495 الجمعة.

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وسجلت إسبانيا أعلى عدد من حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس في غرب أوروبا، وأمرت السلطات المحلية بفرض إجراءات عزل جزئي اعتباراً من الإثنين في بعض أحياء مدريد حيث تزداد الحالات سريعاً، وفجرت إجراءات العزل احتجاجات.

ويبلغ عدد الحالات في العاصمة نحو ثلث العدد الإجمالي المسجل في البلاد.





فيما أعلنت بريطانيا تسجيل 4368 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" الاثنين مقابل 3899 حالة الأحد، حسبما ذكرت الحكومة على موقعها على الإنترنت.

وارتفعت الأعداد اليومية لحالات الإصابة بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة إلى مستويات شوهدت لآخر مرة في أوائل مايو/أيار حين بدأ الوباء في الانحسار في بريطانيا.





وأظهرت بيانات وزارة الصحة في جمهورية التشيك، الإثنين، تجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" حالياً 50 ألف حالة.

ومن بين مجمل حالات الإصابة التي بلغت 50071 حالة تعافى 25336 مريضاً، وتوفي 521 حتى الساعة 1558 بتوقيت جرينتش الإثنين.

وتضاعف مجمل عدد حالات الإصابة في سبتمبر/أيلول مع مواجهة البلاد ارتفاعاً في حالات الإصابة التي تزايدت بثاني أسرع معدل في أوروبا بعد إسبانيا بالنسبة لعدد السكان.