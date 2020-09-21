لمحبي العنب.. خبير يحذر من "ضربة قاسية للجسم"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر مهندس زراعي روسي من مخاطر تناول العنب دون تنظيفه جيدا بالإضافة إلى احتواء بعض أنواعه على مستوى عال من السكريات.

وقال المهندس الزراعي، فلاديمير فيكولوف، إن العنب قد يكون خطيرًا في بعض الحالات، مضيفا أن أغلب أنواعه تحتوي على كميات كبيرة من السكريات، على شكل الجلوكوز والفركتوز، التي يمتصها جسمنا بسرعة، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف: "يحتوي عنقود العنب الذي يزن كيلوجراما واحدا على 150 جراما من الفركتوز وتناوله يعد ضربة قاسية للجسم".

وأشار إلى أنه غالبًا ما يتم رش الكروم بمبيدات حشرية مختلفة تتكون من النحاس والكبريت لحمايتها من الآفات، مؤكدا أهمية غسل العنب جيدا قبل تناوله.

يأتي ذلك في حين أشاد خبراء آخرون بفوائد العنب الذي تحتوي بذوره على فيتامينات "أ" و"إي" و"كي" وكذلك الزيوت الطبيعية، ما يؤكد أهمية الاعتدال في تناوله.