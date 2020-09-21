دراسة تحذر الحوامل: نقص هذا الفيتامين يهدد بموت الجنين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ولاية أوريجون الأمريكية أن أدمغة أجنة الأسماك التي تعاني من نقص فيتامين "إي" كانت مشوهة تماما.

وقالت الأستاذة في كلية الصحة العامة والعلوم الإنسانية في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، ماريت ترابر: "هذا مذهل تماما، فكانت بنية الدماغ مشوهة كليا بسبب نقص فيتامين إي"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مجلة "سيانتيفك ريبورتس".

وسبب اختيار الباحثين لأسماك الزرد هو تشابهها الجيني والخلوي مع الإنسان، فهي تتقاسم جزءاً كبيراً من الحمض النووي الموجود لدى البشر، كما أنها شفافة بما يساعد العلماء على متابعة تأثير التعديل الجيني والعلاجات الدوائية، وتعد هذه الأسماك الآن من السبل الرئيسية لدراسة اضطرابات الدماغ.

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وأوضحت ترابر أن أول ما يتكون في الجنين هو المخ والأنبوب العصبي اللذان يشكلان فيما بعد الجهاز العصبي، الذي بدوره يمد الجسم بالأعصاب، لكن في حال نقص فيتامين إي تتشكل عيوب في الأنبوب العصبي والدماغ معا".

ولاحظت العالمة أن فيتامين إي يلعب دورا رئيسيا في النمو المنظم لأعضاء الجنين ويمكن أن يؤدي نقصه إلى موت الجنين.

ويوجد الفيتامين بشكل أساسي في منتجات غذائية كالزيوت مثل زيت الزيتون والبندق وبذور عباد الشمس والأفوكادو.