شكرا لقرائتكم خبر عن تأثير قشر البرتقال الجاف.. دراسة لنيل الماجستير بجامعة عين شمس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نالت الباحثة هاجر مسعد سعد عبد الجواد، المعيدة بكلية البنات، جامعة عين شمس، درجة الماجستير، عن رسالتها المعنونة بـ «تأثير قشر البرتقال الجاف على تسمم الكبد والطحال المحدث بواسطة البيسفينول (أ) فى الجرذان»، وقد انعقدت لجنة المناقشة بمبنى الكلية يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر 2020.

تكونت لجنة الإشراف من: أ.د. حنان محمد فتحى عبدالوهاب، أ.م.د إيناس على كامل، د إيمان حسن عبدالعزيز.

فيما ضمت لجنة الحكم والمناقشة: أ.د. فاطمة حسن عبدالرازق، أ.د. منى عبدالجليل محمد، أ.د. حنان محمد فتحى.

وقالت «هاجر» إن الرسالة استعرضت مخاطر البيسفينول (أ) كمادة تستخدم فى صناعة البلاستك وأضراره على كل من الكبد والطحال، وأوضحت الرسالة أيضا كيفية استخدام قشر البرتقال فى تقليل الأضرار الناتجة عن السمية التى أحدثها البيسفينول (أ)، من خلال ما يحتويه القشر من مضادات أكسدة ومواد فينولية.

وللرسالة بعد اقتصادى كذلك، حيث تم استخدام قشر البرتقال بعدة تركيزات كمادة فعالة ومؤثرة على السمية المحدثة. ومن المعروف عن قشر البرتقال أنه يعتبر من المخلفات الزراعية والصناعية؛ ولكن فى هذه الرسالة تم تغيير هذا المفهوم، حيث تم استغلال قشر البرتقال استغلالا جيدا من خلال استخدامه وخاصة بالتركيز 50مج/كم من وزن الغذاء، وبالتالى يمكن استخدامه فى العديد من الصناعات.

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