شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى مناعة يكشف أهمية نبات الشيح فى تقوية الجهاز المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، إن أي لقاح يلتزم في تحديد شرطين هما الأمان والفعالية لخروجهم للنور، وإذا خرج للنور لن تتعدى فعاليته الـ50%.

وأضاف الدكتور محمود الأنصاري، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية تعاني من تخبط شديد، سواء في التجارب السريرية أو غيره، لافتاً إلى أن الأعشاب جزء من تكون الأدوية.

وأشار استشاري أول المناعة والكائنات الدقيقة، إلى أن نبات الشيح من ضمن النباتات الهامة في تقوية جهاز المناعة، وعلى رأسها الخلايا المسؤولة عن مهاجمة الفيروسات، واستخدم في علاج مرض الملاريا، وقدرته العمل بصورة جيدة تجاه بعض الفيروسات والطفيليات.

وتابع: أن انتظام ساعات النوم يساهم في إنتاج الأجسام المضادة لتقوية المناعة، خاصة من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة الرابعة صباحاً، منوها بأن التوتر والضغط من أكثر الأسباب التي تؤثر على المناعة بصورة سيئة، بالإضافة إلى الالتزام بممارسة الرياضة وتناول الأطعمة الصحية.