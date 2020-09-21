شكرا لقرائتكم خبر عن دواء التهاب المفاصل قد يقلل من الحاجة إلى أجهزة التنفس لمرضى COVID-19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط دواء مكافحة الالتهاب توسيليزوماب بتقليل استخدام أجهزة التنفس الصناعي بين مرضى COVID-19 ، وفقًا لدراسة شملت بشكل أساسي مرضى من أصل إسباني وسود.أجرت الدراسة شركة روش، التي تبيع عقار توسيليزوماب الوريدي (أكتيمرا وروأكتيمرا) لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض أخرى ، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس .

شملت الدراسة 389 شخصًا في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا وكينيا والبرازيل والمكسيك وبيرو. من بين المشاركين ، كان حوالي 85 ٪ من أصل إسباني أو أسود أو أمريكي أصلي أو أقليات عرقية أو عرقية أخرى - وهي مجموعات تضررت بشكل غير متناسب من جائحة COVID-19.



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ذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن حوالي 12٪ من المرضى الذين تلقوا الدواء احتاجوا إلى جهاز تنفس أو ماتوا في غضون 28 يومًا مقارنة بحوالي 19٪ من المرضى في مجموعة الدواء الوهمي .

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وكانت معدلات الوفيات 8.6 ٪ بين أولئك الذين تلقوا الدواء و 10.4 ٪ بين أولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي ، لكن الفرق ضئيل للغاية لدرجة أنه ربما كان عن طريق الصدفة.

وقالت شركة روش إنها ستنشر النتائج بسرعة، والتي لم تتم مراجعتها من قبل علماء مستقلين ، حسبما ذكرت أسوشيتد برس

وكانت دراسة سابقة من معهد كارولينسكا ومستشفى جامعة كارولينسكا بالسويد، قد أفادت أن استخدام دواء "توسيليزوماب" الذي يستخدم في علاج أشكال مختلفة من التهاب المفاصل، يمكن أن يقصر بشكل كبير من الوقت على التهوية وتقصير إقامات المستشفى للمرضى الذين يعانون من COVID-19 الشديد.



