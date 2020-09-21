عادات خاطئة يجب تجنبها من أجل إنقاص الوزن بنجاح

الإثنين 21 سبتمبر 2020

تلعب عوامل نمط الحياة بما في ذلك النظام الغذائي والتمارين الرياضية دورا مهما ورئيسيا في عملية فقدان الوزن، وأي خلل في أي منهما يمكن أن يعيق العملية بسهولة.



وبحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "تايمز ناو نيوز" فهناك عادات واعتقادات خاطئة في نمط الحياة يمكن أن تعرقل أهداف إنقاص الوزن، يجب عليك الامتناع عنها قدر الإمكان للحصول على نتائج مرضية.. ونستعرضها فيما يلي..

تجنب ممارسة الرياضة

غالبا يمتنع الأشخاص عن ممارسة الرياضة لأنها لا تتناسب مع جدولهم الزمني، لكن الخمول البدني هو أحد الأسباب الأكثر شيوعا لعدم نجاح أي خطة لفقدان الوزن، بل يؤدي إلى زيادة الوزن عوضا عن ذلك.

عدم الحذر تجاه المشروبات

عندما يتعلق الأمر بنظام غذائي لفقدان الوزن، يميل الناس غالبا إلى التخلي عن مجموعة عن الأطعمة دون التخلي عن المشروبات ضمن هذه الخطة، ويؤدي هذا الأمر إلى عدم تحقيق الهدف لأن تناول العصائر المصنعة والمشروبات الغازية السكرية يسبب زيادة في الوزن.

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قلة النوم

النوم الجيد عامل أساسي في نمط الحياة الصحي، إذ إن كمية النوم الصحية الموصى بها للبالغين تتراوح ما بين 7 و9 ساعات.

يمكن أن تؤدي قلة النوم إلى اختلالات هرمونية في الجسم، والتي بدورها تؤدي إلى زيادة في الوزن غير مرغوب فيها.

تخطي الوجبات

تخطي وجبات الطعام وتجاوزها يعد أمرا خاطئا بعملية فقدان الوزن، علاوة على ذلك، فإن ذلك يؤدي لتناول المزيد من الطعام وبالتالي زيادة الوزن بدلا من خسارته.

عدم شرب الماء

يساعد الماء على تحسين وتعزيز عمل الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، كما أن تناول الماء يمنحك شعورا بالامتلاء لفترة أطول مما يساعد في تقليل تناول الوجبات الزائدة وتجنب السعرات الحرارية الإضافية.