شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. ما هو تحليل الأجسام المضادة لمرض التيتانوس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التيتانوس مرض خطير يسببه السم الناتج عن بكتيريا تسمى "المطثية الكزازية" يشق السم طريقه إلى الجهاز العصبي ويسبب تشنجات عضلية وتيبس العضلات إذا تم تطعيمك ضد التيتانوس في الماضي، فيجب أن يُظهر هذا الاختبار أن لديك ما يكفي من الأجسام المضادة ضد المرض، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على تحليل الأجسام المضادة لمرض التيتانوس Tetanus Antibody، وفقاً لجامعة روشستر الأمريكية.

ويبحث هذا الاختبار عن الأجسام المضادة التيتانوس في دمك، إذا كانت مستويات الأجسام المضادة منخفضة جدًا، فسيتم إعادة تطعيمك ضد التيتانوس ويتكرر الاختبار بعد شهر على الأقل وتتوفر أنواع مختلفة من لقاح الكزاز أو التيتانوس، يوصى باللقاح في مرحلة الطفولة ولقاح معزز كل 10 سنوات للمراهقين والبالغين.

إذا لم تكن قد تلقيت لقاح التيتانوس مطلقًا أو تعرضت لمرض التيتانوس، فستحصل على التطعيم، يمكنك العودة لاحقًا لفحص مستويات الأجسام المضادة التيتانوس للتأكد من أن اللقاح يعمل.

لماذا تحتاج إلى اختبار التيتانوس؟

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كان مقدم الرعاية الصحية الخاص بك يريد التأكد من أن جهاز المناعة لديك يمكن أن يحميك من التيتانو. أو قد تحتاجه لمعرفة ما إذا كانت لديك مشكلة تمنع جهاز المناعة لديك من العمل بشكل صحيح.

يمكن أن يساعد هذا الاختبار في تشخيص:

-نقص المناعة المشترك الشديد ، أو SCID

-نقص المناعة المتغير الشائع أو CVID

-عيوب الجسم المضاد

-نقص الجلوبولين المناعي

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-مشاكل الطحال

-عدوى فيروس نقص المناعة البشرية

قد تخضع أيضًا لهذا الاختبار إذا كنت تعاني من عدوى غير عادية، أو تحتاج إلى مضادات حيوية أكثر من المعتاد أو إذا كنت تعاني من التهابات في الجيوب الأنفية، أو الأذنين ، أو الجهاز الهضمي الذي يستمر في الظهور.

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع هذا الاختبار؟

قد يطلب طبيبك أيضًا اختبارات للتحقق من استجابة جهازك المناعي للقاح الدفتيريا أو لقاح العقدية الرئوية.

نتائج اختبار الأجسام المضادة للتيتانوس

قد تختلف نتائج الاختبار حسب عمرك وجنسك وتاريخك الصحي والطريقة المستخدمة للاختبار وأشياء أخرى قد لا تعني نتائج الاختبار أن لديك مشكلة اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عما تعنيه نتائج الاختبار بالنسبة لك.

النتائج الطبيعية عادة ما تكون أكبر من 0.1 وحدة دولية / مل إذا أظهر الاختبار أن مستوياتك مرتفعة إلى هذا الحد على الأقل، فهذا يعني أن جهازك المناعي كان لديه استجابة طبيعية للقاح التيتانوس.

يتم الاختبار بعينة من الدم تُستخدم إبرة لسحب الدم من وريد في ذراعك أو يدك.