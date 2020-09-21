شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لـ ألزهايمر.. اعرف تأثير فيروس كورونا على المصابين بالخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض ألزهايمر هو تدهور تدريجى فى الحالة العصبية للمريض، وسمى المرض على اسم الدكتور ألويسيس ألويس ألزهايمر طبيب نفسى ألمانى، الذى اكتشفه لأول مرة فى الخمسين من عمره لمريض يدعى أوغست ديتر عام 1901.

ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS اليوم 21 سبتمبر هو اليوم العالمى لـ ألزهايمر ضمن الحملة الدولية التي تنظمها المنظمة الدولية لمرض ألزهايمر (ADI) فى سبتمبر من كل عام لزيادة الوعي وتحدي وصمة العار التي تحيط بالخرف تم إطلاق الشهر العالمي للزهايمر في عام 2012.

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سبتمبر هو الشهر العالمي لمرض الزهايمر ، وهي الحملة العالمية لزيادة الوعي وتحدي وصمة العار التي تحيط بالخرف في كل مكان موضوع حملة هذا العام "دعونا نتحدث عن الخرف".

فى 1 سبتمبر 2020 أدى فيروس كورونا إلى معدلات وفيات عالية للغاية بين المصابين بالخرف على مستوى العالم، وفي بداية شهر الزهايمر العالمى تسلط منظمة مرض الزهايمر الدولية (ADI) الضوء على البيانات الناشئة التي تكشف أن85 % من جميع وفيات Covid-19 في كندا هي في الرعاية طويلة الأجل، حيث يعاني ثلثا الأشخاص من الخرف في المملكة المتحدة، 26% من وفيات Covid-19 هم الأشخاص المصابون بالخرف ، وفي مناطق إيطاليا 20%.

ونقلاً عن باولا باربارينو ، الرئيس التنفيذي لمنظمة Alzheimer’s Disease International (ADI) يتأثر الأشخاص المصابون بالخرف بشكل غير متناسب بهذا الوباء ويواجهون خطر النسيان.