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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التعافي من كورونا لا يعني بالضرورة نهاية المعاناة والان مع التفاصيل
الإثنين 21 سبتمبر 2020
قال علماء من أيرلندا إن الأشخاص الذين تعافوا من مرض "كوفيد-19" يتعرضون لمضاعفات غير عادية، لم يتم تسجيلها من قبل.
ووفقا للعلماء، فإن أكثر من 50% من الأشخاص الذين تعافوا من عدوى الفيروس التاجي المستجد "كورونا"، كانوا يعانون باستمرار من متلازمة التعب المستمر، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع"medrxiv".
وبحسب الدراسة التي أجريت على 128 شخصا أصيبوا بمرض "كوفيد-19"، فإن نحو 50% قالوا إنهم يعانون دائمًا من التعب بعد الشفاء، مشيرين إلى أن التعب يطاردهم حتى بعد 10 أسابيع من الشفاء السريري.
بالإضافة إلى ذلك، وجد أن هذا التعب يظهر على المرضى الذين تم علاجهم في المشفى أو المنزل على حد سواء، أي أنه يصيب جميع المرضى بالتساوي.
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