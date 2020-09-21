واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية المزيد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، فرض عقوبات على وزارة الدفاع الإيرانية، ضمن حزمة عقوبات جديدة تفرضها واشنطن على إيران.

وقال وزير الخارجية في تصريحات صحفية، مساء الإثنين، إن إعادة فرض العقوبات على إيران سيمنع طهران من شراء أسلحة متطورة.

وأضاف أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، أنقذت حياة الآلاف في منطقة الشرق الأوسط، متعهدا بمواصلة الضغط على إيران حتى تغير من سلوكها.

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ومن جانبه، كشف وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، النقاب عن فرض عقوبات على 3 أفراد، و3 مؤسسات تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.

وتابع، أن من بين المؤسسات الخاضعة للعقوبات مركز لتطوير الصواريخ ومركز لجمع وتركيب الصواريخ الباليستية، وكثيرا ممن استهدفتهم العقوبات لهم صلة بمنظمة الطاقة النووية الإيرانية.

وبدروره، قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، إن العقوبات الحديدة على إيران تأتي في إطار ردع هجمات إيران ضد قواتنا وحلفائنا، خاصة أن طهران انتهكت قرارات مجلس الأمن لسنوات بنقل الأسلحة إلى مليشيات الحوثي وحزب الله.

وأضاف، مستعدون للرد على أي اعتداءات إيرانية، وقرارنا اليوم سيمنع طهران من نقل الأسلحة لحلفائها بالمنطقة، وسنستمر في الوقوف بجانب حلفائنا لردع سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.