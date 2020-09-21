التليفزيون الرسمي: تعيين با نداو وزير الدفاع الأسبق في مالي رئيسًا مؤقتًا للبلاد المزيد

الخليج 365 - وكالاتالإثنين 2020/9/21 07:03 م بتوقيت أبوظبي
أعلن رئيس المجلس العسكري في مالي، الإثنين، العقيد عصيمي غوتا تعيين وزير الدفاع السابق با نداو رئيسا انتقاليا للبلاد وذلك من جانب لجنة شكلها المجلس الذي يحكم منذ انقلاب 18 أغسطس/آب الماضي.
جاء ذلك في بيان أورده التلفزيون الوطني.
وسيتولى الوزير السابق منصب رئيس الدولة خلال أشهر عدة تسبق عودة المدنيين إلى الحكم.
الشهر الجاري، أعلن المجلس العسكري في مالي، الاتفاق حول تشكيل حكومة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر 18 شهرا.
وقال موسى كمارا، المتحدث باسم المباحثات حول ملامح المستقبل السياسي للبلاد، إن المشاركين اتفقوا على أن الرئيس المؤقت للبلاد يمكن أن يكون عسكريا أو مدنيا.
وأطلق المجلس "مشاورات وطنية" استمرت 3 أيام مع أحزاب سياسية، ونقابات ومنظمات غير حكومية، وسط ضغوط خارجية بشأن خططه لإعادة السلطة للمدنيين.
وشارك نحو 500 شخص في المنتدى المنعقد في مركز للمؤتمرات في باماكو عاصمة البلد الواقع في غرب أفريقيا.
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