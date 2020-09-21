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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف لماذا ننسى تفاصيل الأحلام والان مع التفاصيل
الإثنين 21 سبتمبر 2020
كشف علماء من جامعة موناش الأسترالية في ملبورن، السبب الذي يجعل البشر لا يتذكرون تفاصيل أحلامهم بعد الاستيقاظ من النوم.
وأوضح الباحثون أن الشخص يقضي حوالي ثلث حياته في حالة نوم، لكنه عمليًا لا يتذكر جميع ما كان يحلم به.
وأشار العلماء إلى أن ذلك يعود إلى الخصائص المميزة لعمل الدماغ المرتبطة بعمليات النوم والاستيقاظ، مضيفين أن أقسام الدماغ لا تنام في وقت واحد، ولكن في أوقات مختلفة، حيث أن الحصين هو آخر من يخلد إلى النوم، بينما يكون آخر من يستيقظ، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.
وأضاف العلماء أن الحصين هو المسؤول عن نقل المعلومات من الذاكرة قصيرة الأمد (المؤقتة) إلى الذاكرة طويلة الأمد (الدائمة).
وكون الحصين هو آخر من يستيقظ، فإن المعلومات حول الأحلام الموجودة في الذاكرة المؤقتة لا يتم نقلها إلى الذاكرة الدائمة، وبالتالي يصعب على الشخص تذكر الأحلام عند الاستيقاظ.
وفي الوقت نفسه، فإن الحصين أيضا لديه القدرة على الاستيقاظ لفترة قصيرة وفي منتصف الليل، وهذا ما يفسر انتقال بعض الأحلام إلى الذاكرة الدائمة وتذكر الأشخاص لها.
ومع ذلك، لا تزال هذه الآلية غير مفهومة جيدًا، حيث ربط بعض العلماء نسيان الأحلام بخصوصية عمل الناقلات العصبية، ولكن لا يوجد دراسة مفصلة تؤكد ذلك.
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