شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما أعراض وأسباب وعلاج التهاب الحلق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الحلق هو التهاب وحكة في الحلق مصحوبة باحمرار اللوزتين مع لون أبيض في مؤخرة الحلق، والتهاب الحلق هو عدوى تسببها بكتيريا المجموعة العقدية وتكون العدوى البكتيرية أكثر شيوعًا عند الأطفال الصغار، خاصة خلال فصل الشتاء وأوائل الربيع عندما يختلط الناس على اتصال وثيق، فهو شديد العدوى. من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على أعراض وأسباب التهاب الحلق وعلاجه، وفقا لموقع "on health".

س: ما الذي يسبب التهاب الحلق؟

التهاب الحلق من الأمراض المعدية وقد تحصل عليه من خلال الاتصال الوثيق بالآخرين المصابين بالمرض استنشاق قطرات الهواء المحتوية على البكتيريا يمكن أن ينقل العدوى.

وكذلك يمكن مشاركة الطعام أو الشراب مع شخص مريض. ومن الممكن أن تصاب بالتهاب الحلق عن طريق لمس مقبض الباب أو أي أشياء أخرى ملوثة ثم لمس فمك أو أنفك.

س: ما أعراض التهاب الحلق؟

تبدأ أعراض التهاب الحلق بالبكتيريا العقدية فجأة مع احمرار اللوزتين وتورمها مما يجعلها مؤلمة عند البلع.

يميل التهاب الحلق إلى الظهور فجأة وقد تحتوي اللوزتان على مناطق بيضاء تحتوي على صديد.

قد تعاني أيضًا من الحمى والصداع وآلام الجسم.

قد تكون الغدد الليمفاوية في رقبتك مؤلمة ومتورمة أيضًا.

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بالإضافة إلى البقع البيضاء على اللوزتين، قد تظهر نقاط حمراء في مؤخرة الحلق أو على سقف فمك قد تصاب بطفح جلدي. يعاني بعض الأشخاص من التهاب الحلق ولكن لا يعانون من أي أعراض لا يزال بإمكان هؤلاء الذين يطلق عليهم "الناقلات بدون أعراض" نقل البكتيريا إلى الآخرين.

قد يعاني الأطفال الصغار المصابون بالتهاب الحلق العقدي من الغثيان والقيء، على الرغم من أن البالغين المصابين بهذه الحالة قد يعانون من هذه الأعراض أيضًا.

س: كيف تعرف أنك مصاب بالتهاب الحلق؟

سيحدد الطبيب ما إذا كنت مصابًا بالتهاب الحلق عن طريق إجراء فحص جسدي والسؤال عن أي أعراض وعلامات تعاني منها.

قد يستخدم الطبيب أحد الاختبارين لتأكيد وجود بكتيريا. ما يسمى باختبار العقديات السريع هو اختبار مسحة يمكنه اكتشاف مستضدات البكتيريا العقدية في بضع دقائق فقط.

تتضمن مزرعة بكتيريا الحلق تحليل مسحة مأخوذة من مؤخرة الحلق يقوم الفنيون بزراعة المادة في المختبر لمعرفة ما إذا كانت البكتيريا العقدية موجودة. قد يستغرق هذا الاختبار ما يصل إلى يومين للحصول على النتائج.

يمكن للمضادات الحيوية أن تعالج التهاب الحلق ، ولكن عليك أن تأخذ الدورة كاملة كما يصفها الطبيب.

س: ما علاج التهاب الحلق؟

علاج البكتيريا هو المضادات الحيوية إذا تم تشخيصك وبدأت في تناول المضادات الحيوية في غضون 48 ساعة من إصابتك بالمرض ، يمكن أن تساعد المضادات الحيوية في تقليل مسار المرض وتقليل شدة الأعراض. تقلل المضادات الحيوية أيضًا من خطر تفاقم العدوى أو حدوث مضاعفات.