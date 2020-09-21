اعشاب لم تسمعي بها من قبل لسد الشهية

الاعتدال في الطعام مؤشر إيجابي على صحة الجسم، ولكن ماذا عن الشراهة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، نساء، رجالاً وحتى أطفالاً.

قد تكون الشراهة لدى البعض عارضاً مؤقتاً، وقد تكون لدى البعض الآخر حالة مرضية تستدعي اللجوء إلى طبيب مختص وإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة لمعرفة أسبابها والإسراع في علاجها.

أما لمن يعاني من الحالة الأولى، هناك الكثير من الوسائل التي تساعد على سد الشهية، من بينها، الأعشاب.

نعم، فالأعشاب عالم واسع من المنافع، يمكن الاستفادة منها في مجالات عدة، أحدها سد الشهية.

إليك سيدتي هذه القائمة من الأعشاب التي تساعد على سد الشهية...

أعشاب لسد الشهية

شاي الزنجبيل لسد الشهية



الزنجبيل، من النكهات اللذيذة التي يمكن إضافتها إلى الأطباق اليومية، كما يمكن الاستفادة منه في سد الشهية، إذ يساهم في تسريع عملية التمثيل الغذائي في غضون بضع دقائق، عن طريق زيادة تدفق الدم والدورة الدموية التي تعمل على رفع درجة حرارة الجسم. كما يمنع الإفراط في تناول السعرات الحرارية ويحول الطعام إلى طاقة.

الطريقة الأكثر شيوعاً في استخدام الزنجبيل لسد الشهية وخسارة الوزن، هي شاي الزنجبيل.

• تضاف ملعقة من الزنجبيل الطازج المطحون أو مسحوق الزنجبيل، إلى بضع وريقات من النعناع الطازج، ملعقة من الكمون، حبيبات ثمرة من الرمان إلى ليتر من الماء.

• توضع جميع المكونات على نار هادئة حتى تغلي.

• يترك شاي الزنجبيل حتى يبرد، ويتم تناوله قبل الوجبات بـ ½ ساعة.



هوديا جوردوني لسد الشهية



تكثر الشائعات حول قدرة عشبة الهوديا جوردوني Hoodia gordonii على سد الشهية، حيث لا توجد دراسة أو بحث واحد يؤكد منافعها لهذا الغرض. الهوديا جوردوني هي ثمرة عصارية شبيهة بالصبار، ولكنها ليست من فصيلة الصباريات، تنمو في صحراء كالهاري بجنوب أفريقيا وناميبيا وتعمد الولايات المتحدة الأميركية إلى استيراد كميات هائلة منها لتسويقها كمنتج قادر على سد الشهية وفقدان الوزن.

يشاع عن هذه النبتة بأن القبائل البدائية في جنوب أفريقيا تمضع هذه النبتة قبل رحلات الصيد الطويلة التي لا يتناولون الطعام فيها، غير أن الأبحاث والدراسات بينت خلاف ذلك، فقد أثبتت دراسة نشرت عام 2011 في المجلة الأمريكية للتغذية العلاجيةThe American Journal of Clinical Nutrition أن لمكمل الهوديا جوردوني أعراضاً جانبية مزعجة، مثل الطفح الجلدي، الغثيان، الإسهال وغير ذلك، كما نفت أي تأثير لها على سد الشهية.

لذا ينصح باستشارة خبير للتغذية أو طبيب قبل اللجوء إلى استخدام هذه النبتة أو أي منتج منها، خاصة وأن الأسواق العربية ملأى بها.

التمر الهندي لسد الشهية



تستخدم عشبة التمر الهندي في تركيبة العديد من المنتجات الخاصة بسد الشهية وخسارة الوزن والتي تنتشر بكثرة في الصيدليات، وذلك لاحتواء التمر الهندي على تركيز عال من حمض الهيدروكسيسيتريك Hydroxycitric Acid (HCA)، وهو مكون رئيسي في العديد من المنتجات المنتشرة في الصيدليات لإنقاص الوزن، هذا إضافة إلى مضادات للأكسدة، ما يساعد على التخفيف من نسب الكوليسترول، وبالتالي زيادة الحرق. كذلك يحتوي التمر الهندي على معدل مرتفع من الألياف التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة.

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عشبة رجل الأسد لسد الشهية

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تعرف أيضاً بعباءة السيدة أو حاملة الندى، وهي من الأعشاب المعمرة التي تنتمي الى الفصيلة الوردية، تمتلك أوراق خضراء مسننة الشكل وأزهار صغيرة صفراء اللون.

تحتوي عشبة رجل الأسد على حمض الساليسيليك Salicylic Acid والعديد من الزيوت الطيارة، تستخدم في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، الالتهابات وتشنج العضلات. عادة ما تضاف عشبة رجل الأسد إلى الشاي

لعلاج آلام المعدة وعسر الهضم، خاصة للذين يعانون من مرض السكري ومشاكل في الجهاز الهضمي.

يتم تناول كوب من الشاي الأسود او الأخضر المضاف له نبتة رجل الأسد في الصباح على الريق وقبل وجبة العشاء بـ ½ ساعة.

تعتبر عشبة رجل الأسد آمنة بشكل عام، ولكن بعض الأطباء يحذرون من احتمال الإصابة بتليف في الكبد عند الإفراط في تناولها.

عشبة لسان الحمل لسد الشهية



تتصدر نبتة لسان الحمل قائمة الأعشاب لسد الشهية، فهي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تعرف بالسيليوم Psyllium، تستخدم في الطب الشعبي لعلاج القولون العصبي، الإمساك، الإسهال، سرطان القولون وكبح الشهية. تتوفر عشبة لسان الحمل بهيئة مكمل عشبي، كبسولات أو أقراص.

يشار إلى أن السيليوم قد يؤثر على طريقة امتصاص الجسم للأدوية، لذا ينصح باستشارة الطبيب قبل تناول عشبة لسان الحمل، خاصة في حال تناول بعض العقاقير بصورة دائمة.

كارالوما فيمبرياتا لسد الشهية



كارالوما فيمبرياتا Caralluma Adscendens عشب شائع الاستخدام في حبوب الحمية التي تساعد على التخفيف من الشهية لتحفيز خسارة الوزن، وذلك من خلال زيادة مستويات هرمون السيروتونين Serotoninالذي يعرف بهرمون السعادة ويؤثر بشكل مباشر على الرغبة في تناول الطعام.

ييربا ماتي



ييربا ماتي Yerba mateأو المتة، وهي من الأعشاب المنتشرة والمشهورة في أميركا الجنوبية وبلاد الشام، تعمل على رفع درجة حرارة الجسم، ما يضاعف من سرعة التمثيل الغذائي. تحتوي المتة أيضاً على مركبات تعمل على إزالة السموم من الجسم، وعلى مادة شبيهة بالكافيين توفر للجسم الطاقة وتحفز عملية الأيض.