شكرا لقرائتكم خبر عن هل لحم الحمام يخلو من الكولسترول؟.. استشاري يوضح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، حقيقة بعض المعلومات الخاطئة الشائعة حول علاقة بعض الأطعمة بزيادة أو نقص الكولسترول بالدم.
وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: إنه من الخطأ الشائع أن لحم الحمام يخلو من الكولسترول، وإنما الصحيح هو أن كل 100 جرام من لحم الحمام يحتوي من 8 إلى 25جرام كلسترول.
وأكد أنه ليس صحيحاً أن شرب نصف فنجان يومياً من زيت الزيتون على الريق يساعد على إزالة الكلسترول من شرايين القلب.
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