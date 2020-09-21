شكرا لقرائتكم خبر عن هل لحم الحمام يخلو من الكولسترول؟.. استشاري يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، حقيقة بعض المعلومات الخاطئة الشائعة حول علاقة بعض الأطعمة بزيادة أو نقص الكولسترول بالدم.

وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: إنه من الخطأ الشائع أن لحم الحمام يخلو من الكولسترول، وإنما الصحيح هو أن كل 100 جرام من لحم الحمام يحتوي من 8 إلى 25جرام كلسترول.

وأكد أنه ليس صحيحاً أن شرب نصف فنجان يومياً من زيت الزيتون على الريق يساعد على إزالة الكلسترول من شرايين القلب.