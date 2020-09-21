شكرا لقرائتكم خبر عن التوتر والضغط عصبى يؤثران على صحة الحامل والجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن الكحول وتناول الخضراوات والفواكه"، هي النصائح التي تسمعها النساء الحوامل دائما لكننا نسمع القليل جدًا من النصائح الرسمية للصحة العامة حول الإجهاد أثناء الحمل، ومع ذلك فإن مستويات التوتر المرتفعة تضر بصحتنا بشكل عام ، وتؤثر على المناعة وتزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية وغير المعدية.

أثناء الحمل ، يكون للتوتر مخاطر محددة على الصحة الجسدية والعاطفية للطفل والأم والأسرة ككل، وحسب ما ذكره موقع theconversation فأن أثناء الحمل ، يرتبط التعرض للإجهاد بزيادة مخاطر الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

أظهر أطفال الأمهات اللائي تعرضن للإجهاد أثناء الحمل قابلية متزايدة للإصابة بالربو والحساسية أثناء الطفولة ، فضلاً عن ارتفاع معدلات الاستشفاء للأمراض المعدية مثل أمراض الجهاز التنفسي والتهاب المعدة والأمعاء.

ركزت الأبحاث أيضًا على عواقب الإجهاد أثناء الحمل على صحة الطفل العقلية والإدراك لاحقًا، و من المرجح أن يصاب أطفال الأمهات اللائي أبلغن عن أحداث مرهقة متعددة أثناء الحمل بمشكلات سلوكية طوال فترة الطفولة ، تظهر الدراسات أيضًا انخفاض القدرات المعرفية لدى الأطفال الذين تعرضت أمهاتهم لكارثة طبيعية أثناء الحمل.

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الأمهات اللائي تعرضن للتوتر أو القلق أثناء الحمل أكثر عرضة للإصابة باكتئاب ما بعد الولادة ، ويمكن أن يكون للتوتر أثناء الحمل آثار طويلة الأمد على الأسرة ككل.

كيفية تقليل التوتر أثناء الحمل

تكمن صعوبة التوتر في أنه على عكس التدخين والكحول لا يمكننا أن نقرر "الإقلاع" عندما يتعلق الأمر بالقضاء على التوتر من حياتنا المزدحمة، ولكن هناك العديد من الطرق لإدارة وتقليل التوتر، تتضمن بعض طرق تقليل التوتر استخدام الدعم الاجتماعي ، إما عن طريق قضاء الوقت مع الأصدقاء أو قبول المساعدة من حولك لتخفيف الضغط عن الأنشطة اليومية، يمكن أن تساعد التمارين الخفيفة واليوجا والتأمل والاسترخاء في إدارة التوتر أيضا.