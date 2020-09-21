شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الكربوهيدرات المعقدة ولماذا يجب تناولها لفقدان الوزن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الجسم إلى الكربوهيدرات، لأنها مصدر الطاقة الأساسي للجسم، ولكن عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يتخلى الكثير من الناس عن الكربوهيدرات للحصول على نتائج أسرع.لكن الحقيقة هي أنك تحتاج إلى تناول الكربوهيدرات لأنها تمنح الجسم الطاقة اللازمة لممارسة الرياضة والقيام بالأنشطة اليومية دون الشعور بأي إرهاق .

وتعتبر الكربوهيدرات مكونًا أساسيًا يوجد في أنواع مختلفة من الأطعمة، يمكنك ربط الكربوهيدرات بالخبز والأرز فقط ، ولكنها توجد أيضًا في منتجات الألبان والبذور والأطعمة والسكر والحلويات والفواكه والبقوليات والخضراوات والمكسرات والحبوب.

فقدان الوزن والكربوهيدرات

وفقا لتقرير موقع " Onlymyhealth"، يمكن العثور على مجمعات الكربوهيدرات في الحبوب (القمح والذرة والأرز والشعير والشوفان) والبطاطا والخضروات النشوية، وينتج أربع سعرات حرارية لكل جرام يستغرق وقتًا أطول بكثير للهضم ، وبالتالي يطلق الطاقة بمعدل أبطأ بكثير. لزيادة إبطاء إنتاج الطاقة ، من المستحسن تناول الكربوهيدرات المعقدة إلى جانب الأطعمة الأخرى التي تشمل البروتين مثل اللحوم والأسماك والبيض والجبن والألياف لتحسين حرق السعرات الحرارية وفقدان الوزن. فلماذا لا تفقد الوزن مع الكربوهيدرات؟

لماذا تعتبر الكربوهيدرات المعقدة جيدة؟

الكربوهيدرات المعقدة مفيدة للصحة للأسباب المذكورة أدناه:

غنية بالألياف والمواد المغذية.

منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم.

لا تجعلك تشعر بثقل شديد.

تعزز الكربوهيدرات المعقدة عملية التمثيل الغذائي لفقدان الوزن.

ماذا نأكل في الكربوهيدرات المعقدة؟

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1 # الحبوب الكاملة:

من أفضل الطرق لاستهلاك الكربوهيدرات المعقدة إضافة الحبوب الكاملة إلى النظام الغذائي. الحبوب الكاملة غنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم. لإضافة المزيد من الحبوب الكاملة إلى النظام الغذائي ، يجب إضافة المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والحنطة السوداء والكينوا للحصول على جرعة من الكربوهيدرات المعقدة في النظام الغذائي اليومي.

2 # الفواكه:

هناك العديد من الفواكه التي لا تحتوي فقط على نسبة عالية من الألياف ولكنها غنية بالكربوهيدرات المعقدة أيضًا، لكن المفتاح الوحيد هو تناول فواكه طازجة ، وليس معلبات، أضف المزيد من الموز والتوت والتفاح إلى النظام الغذائي لتحقيق أقصى استفادة من الكربوهيدرات المعقدة.

3 # الخضار:

تمامًا مثل الفواكه ، بعض الخضراوات الغنية بالألياف غنية بالكربوهيدرات المعقدة أيضًا، لذلك لا تنس أن تضيف المزيد من الخضر في النظام الغذائي ، والتي قد تضيف الخضروات مثل الجزر والخضراوات ذات الأوراق الخضراء والبروكلي.

4 # إضافة المزيد من الفاصوليا:

يعد العدس أو الفاصوليا المقسمة من أفضل مصادر الكربوهيدرات المعقدة، وتقع الفاصوليا السوداء والكلى والفاصوليا البيضاء في فئة الكربوهيدرات المعقدة ويجب إضافتها لأولئك الذين يرغبون في إنقاص الوزن بشكل صحي.