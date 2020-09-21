شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض اكتئاب بعد الولادة تؤثر على الشهية والنوم والقلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعراض اكتئاب بعد الولادة عديدة فهو اضطراب مزاجي يصيب بعض النساء بعد الحمل والولادة، قد تشعر المرأة بعد الولادة بالقلق والحزن العميق والإرهاق بعد ذلك يمكن أن تكون الأعراض شديدة لدرجة أنها تتعارض مع قدرة الأم على القيام بالأنشطة اليومية والعناية بنفسها وطفلها، في هذا التقرير نتعرف على اعراض اكتئاب بعد الولادة، وفقا لموقع "on health".



اعراض اكتئاب بعد الولادة

اعراض اكتئاب بعد الولادة

اعراض اكتئاب بعد الولادة متنوعة وهو حالة صحية نفسية حقيقية تتطلب التشخيص والعلاج المناسبين وهذا لا يعني مشاعر الحزن العادية التي تعاني منها الأم بعد الولادة، فهناك فرق بين الاكتئاب بعد الولادة والحزن العادى، حيث يؤثر الاكتئاب على الصحة العقلية ويؤثر على حياتك ويستمر لأكثر من بضعة أسابيع.

بعض حالات الاكتئاب والحزن بعد الولادة أمر طبيعي، ولكن إذا استمرت لأكثر من بضعة أسابيع، فقد يكون اكتئاب ما بعد الولادة موجودًا تنخفض مستويات هرمونين ، هرمون الاستروجين والبروجسترون ، بسرعة كبيرة بعد ولادة الأم الجديدة يؤدي هذا التغيير إلى تقلبات مزاجية والعلاج بمضادات الاكتئاب يمكن أن يساعد الأم على الشعور بالتحسن وقلة النوم تساهم في هذه الحالة أيضاً.

اعراض اكتئاب بعد الولادة منها صعوبة النوم

قد تواجه الأم الجديدة المصابة باكتئاب ما بعد الولادة صعوبة في النوم، إما أن تنام كثيرًا أو قليلًا جدًا قد تواجه صعوبة في النوم.

قد ترغب في النوم عندما ينام الرضيع، لكنها قد لا تكون قادرة على ذلك، كما أن الوجبات الليلية المتكررة تجعل من الصعب الحصول على قسط كافٍ من الراحة.

من المهم أن تأخذ الأم الجديدة قيلولة أثناء النهار عندما ينام الرضيع لتعويض النقص في النوم أثناء الليل. ستشعر بتحسن إذا استراحت كلما استطاعت.

Advertisements



اعراض اكتئاب بعد الولادة

اعراض اكتئاب بعد الولادة منها تغيرات الشهية

قد تتسبب نوبات الاكتئاب في أن تأكل الأم الجديدة الكثير أو القليل جدًا قد تفقد بعض الأمهات شهيتهن تمامًا، يمكن أن يؤدي الحمل والولادة إلى استنفاد العناصر الغذائية في الجسم.

كما تزيد الرضاعة الطبيعية من الاحتياجات الغذائية للمرأة. من الضروري أن تحصل الأم على التغذية الكافية طوال فترة الحمل وبعد الولادة لدعم جسدها، خاصة إذا كانت ترضع يحتاج الجسم إلى الكثير من الدعم خلال فترة ما بعد الولادة.

اعراض اكتئاب بعد الولادة منها القلق والانفعال

بعد الولادة، تنخفض مستويات الهرمونات وقد يؤدي ذلك إلى القلق، قد تشعر الأم المصابة بالاكتئاب في فترة ما بعد الولادة بالقلق والخوف وسرعة الانفعال.

بعض النساء يقلقن على وجه التحديد بشأن صحة وسلامة أطفالهن قد تشعرين بالإرهاق التام بسبب الاضطرار إلى رعاية طفل جديد القلق هو أحد الأعراض الشائعة لاكتئاب ما بعد الولادة.



اعراض اكتئاب بعد الولادة

اعراض اكتئاب بعد الولادة منها تقلب المزاج

قد تضحك المرأة المصابة باكتئاب ما بعد الولادة دقيقة واحدة وتبكي في اليوم التالي تعد بعض التغيرات المزاجية طبيعية بعد الولادة ، ولكن إذا استمرت بعد أسابيع أو شهور ، فقد تكون من أعراض اكتئاب ما بعد الولادة.

قد يؤدي انخفاض مستويات الهرمون بعد الولادة إلى تقلبات مزاجية لدى بعض الأمهات الجدد يمكن للأدوية ، وخاصة مضادات الاكتئاب ، علاج تقلب المزاج وتقليل الأعراض