5 أشياء تزيد أعراض فرط الحركة ونقص الانتباه.. منها الفوضى والأكلات السريعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يقتصر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على الأطفال، حيث إن 30٪ إلى 70٪ من الأطفال المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يستمرون في الشعور بالأعراض عندما يكبرون، بالإضافة إلى ذلك ، فإن الأشخاص الذين لم يتم تشخيصهم وهم أطفال قد تظهر عليهم أعراض أكثر وضوحًا في مرحلة البلوغ، ، وهناك أشياء قد تفعلها تزيد من أعراض هذا الاضطراب وتجعله أسوأ، نتعرف عليها في هذا التقرير وفقا لموقع "on health".

5 أشياء تزيد أعراض فرط الحركة ونقص الانتباهالكسل وقلة النشاط

يعتبر الخمول البدني ضارًا لعقلك وقد يزيد من أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة، هناك بعض الأدلة على أن التمارين الهوائية قد تحسن الوظيفة الإدراكية والسلوكية. يوصي معظم الخبراء بأن يمارس البالغون 30 دقيقة على الأقل من النشاط البدني في معظم أيام الأسبوع (5 أيام على الأقل).

قد يساعدك هذا المستوى من النشاط البدني على التعلم ، ومحاربة عدم الانتباه، وتعزيز قدرتك على اتخاذ القرارات.

ابدأ بالمشي لبضع دقائق كل يوم وقم بزيادة مستويات نشاطك تدريجيًا حتى تصبح نشطًا لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا.

الكثير من الدهون والسكر والملح

يحتوي طعام المطاعم على نسبة عالية من الدهون غير الصحية والسعرات الحرارية والسكر والملح.

كثير من الناس يأكلون في الخارج من أجل الراحة، لكنها ليست عادة جيدة لأي شخص، وخاصة لمن يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

يعاني معظم الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غربيًا من خلل في أحماض أوميجا 6 إلى أوميجا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة وكلا النوعين من الدهون ضروريان ، لكن الكثير من دهون أوميجا 6 قد تعزز الالتهاب.

يحسن التوازن الصحيح للدهون سيولة أغشية الخلايا العصبية ويسهل التواصل بين الخلايا العصبية. توجد دهون أوميجا 6 في زيت الكانولا وزيت فول الصويا وزيت الذرة ودهون نباتية أخرى.

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دهون أوميجا 6 وفيرة في طعام المطاعم قم بطهي وجبات صحية في المنزل بدلاً من ذلك للحد من تناول أحماض أوميغا 6 الدهنية غير الصحية وتحميل الفواكه والخضروات المضادة للالتهابات بدلاً من ذلك.

إذا قام طبيبك بتشخيص إصابتك أنت أو طفلك باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ، فالتزم بخطة الأكل الصحي لتقليل السلوك المفرط النشاط والأعراض الأخرى.

الكثير من الوجبات السريعة

لم يثبت العلم بعد بشكل قاطع أي الأطعمة قد تجعل أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أسوأ ولكن بعض الأدلة تشير إلى أن ألوان الطعام الاصطناعية قد يؤدي إلى تفاقم أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى بعض الأطفال.

لا تفوت وجبة الإفطار

تشير الدراسات إلى أن تخطي وجبات الطعام ، وخاصة وجبة الإفطار ، يرتبط بزيادة مشاكل الصحة العقلية.

يمكن أن يساعدك تناول وجبة الإفطار في الحفاظ على تركيزك لفترة أطول مع بدء يومك.

من المهم تناول شيء في الصباح والتزم بأوقات الوجبات المعتادة للفطور والغداء والعشاء.

تشير نتائج الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات الطعام وفقًا لجدول زمني منتظم يتمتعون بصحة عقلية أفضل مقارنةً بأولئك الذين لديهم أنماط أكل غير منتظمة. الإفطار سوف يساعد طفلك على أداء الواجب المدرسي بشكل أكثر فعالية وانتباه.

قد تؤدي الفوضى إلى تفاقم الأعراض

تشير بعض الدراسات إلى أن الفوضى مرتبطة بزيادة الإبداع، ولكنها قد تزيد من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى أولئك الذين تم تشخيصهم.

حافظ على منزلك ومكتبك منظمين. قم بإزالة الفوضى وتقليل أكوام الورق والكتب وأكوام الغسيل قد يذكرك كل هذا بقائمة المهام والأشياء التي تحتاج إلى إنجازها.