شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يحدد 3 أسباب لارتفاع إنزيمات الكبد وينصح باستشارة الطبيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح د. ناصر الجهني، استشاري غدد صماء وسكري، أن هناك العديد من أسباب ارتفاع إنزيمات الكبد ومنها: – الدهون على الكبد. – بعض الأدوية. – الالتهابات الفيروسة وغيرها من الأسباب. Advertisements وأشار د. ناصر الجهني إلى أن إنزيمات الكبد تحتاج دراسة التاريخ المرضي والفحص السريري وبعض التحاليل لمعرفة السبب، كما نصح بزيارة الطبيب المعالج لمعرفة السبب الرئيسي والحصول على الدواء المناسب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يحدد 3 أسباب لارتفاع إنزيمات الكبد وينصح باستشارة الطبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.