شكرا لقرائتكم خبر عن خيوط صيد ملتفة حول جسده .. «المصري اليوم» تحصل على صور لـ«الدولفين لطيف» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على صور خاصة تظهر التفاف خيوط صيد حول جسد وخصر أحد الدلافين الصغيرة بشمال الغردقة، والتقطت جمعية المحافظة على الدلافين الصور لدعوة الغطاسين للمساهمة في إنقاذ حياة الدولفين الصغير المُلقب بـ«لطيف».

وأطلق عدد من الغطاسين والعاملين بالأنشطة البحرية والمهتمين بالبيئة البحرية وحماية الثديات البحرية حملة لإنقاذ حياة أحد الدلافين الصغيرة والمدرجة على قائمة الكائنات البحرية المهددة بخطر الانقراض، بعد أن وقع جسد الدولفين الصغير الملقب بـ«لطيف» أسيرًا لخيوط صيد مهجورة منذ فترة، ولم يتمكن من الدولفين الإفلات منها، وتم إخطار باحثي البيئة بمحميات البحر الأحمر ومسؤولي جمعيات حماية البيئة للتدخل لإنقاذ الدولفين ونزع خيوط الصيد من حول منطقة الزعانف الخلفية والخصر، والبحث عن الطريقة المناسبة لفك ونزع خيوط الصيد، لإنقاذ هذا الدولفين الصغير من الموت إذا استمر على هذا الوضع.

ودشنت جمعية المحافظة على الدلافين حملة لإنقاذ الدولفين الصغير، للمطالبة بسرعة تدخل الأجهزة المختصة بالمحميات وجمعيات البيئة، وأن هذا الدولفين تم رصده في منطقة.

وقالت الجمعية في بيان إن «للأسف الشديد، تم رصد أحد الدلافين الصغيرة البالغ من العمر عام ونصف العام والمسمى بـ«لطيف» من الأم «ليا» في منطقة الجونة، والحبل حول زعانفه الخلفية»، مشيرة إلى أنهم «قلقون جدًا من أنه لن ينجو، لأنه ما زال ينمو والحبل يزداد عمقًا في جسده وانقطاع الدورة الدموية، ويلزم بشدة بذل جهود للحد من معدات الصيد المهجورة مثل حملة توعية للصيادين، وإمكانية استخدام المعدات القابلة للتحلل البيولوجي، والتنظيف تحت الماء والشاطئ».

الدولفين «لطيف» في البحر الأحمر

الدولفين «لطيف» في البحر الأحمر

الدولفين «لطيف» في البحر الأحمر

الدولفين «لطيف» في البحر الأحمر

الدولفين «لطيف» في البحر الأحمر

الدولفين «لطيف» في البحر الأحمر

الدولفين «لطيف» في البحر الأحمر