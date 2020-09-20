هذا ما تفعله الأقنعة المصنوعة من القماش

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2020 4:53 مساءً

يختلف الباحثون في أفضلية الكمامات ما بين الجراحية أو المصنوعة من الفقماس أو القناع البلاستيكي، وتفرض العديد من الدول على مواطنيها ارتداء الكمامة طيلة فترة التواجد بين الناس تحت طائلة المخالفة.

كشفت دراسة بريطانية جديدة عن الفوائد والمشاكل المحتملة لكمامات الوجه، قال أحد الخبراء إن ارتداء الكمامات القماشية أصبح يتعلق بالسياسة أكثر من العلم.

أظهرت دراسة أجريت في جامعة إلينوي في الولايات المتحدة، بأن أقنعة الوجه المصنوعة من معظم الأقمشة، تحول دون نفاذ قطرات السعال الكبيرة.

فحص العلماء فعالية الأقمشة الشائعة المستخدمة في الأقنعة المنزلية، في منع القطرات الناتجة عن السعال والعطس، ووجدوا أنها توفر حماية كبيرة حتى لو كانت مؤلفة من طبقة واحدة.

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في الدراسة التي نُشرت في مجلة إكستريم ميكانيكس الطبية، قام العلماء بملء فوهة جهاز الاستنشاق بالماء المقطر المصنوع من جزيئات الفلورسنت فائقة الصغر التي تصادف أنها بحجم جسيم فيروس كورونا الجديد.

أشارت الدراسة إلى أن جهاز الاستنشاق دفع الماء عبر الفوهة عند النفخ، ونتج عنه قطرات عالية الزخم تجمعت على طبق بلاستيكي أمام جهاز الاستنشاق. كرر الباحثون هذه العملية مع الأقمشة المختلفة الموضوعة فوق الأطباق لاختبار قدرتها على منع الجزيئات.

وتم إحصاء عدد الجسيمات النانوية التي تهبط على الطبق، باستخدام مجهر متحد البؤر عالي الدقة. بعد ذلك تم استخدام نسبة العدد الذي تم جمعه مع القماش، وبدونه لإعطاء مقياس لكفاءة القطرات.

وقال الباحث المشارك في الدراسة الدكتور سيف طاهر، إن هدف الدراسة هو التعرف على أفضل الاقشمة الشائعة التي يمكن أن تحول دون تسرب قطرات السعال التي تحمل فيروس كورونا.

وقام العلماء باختبار ميزة قابيلة التنفس، وإعاقة قطرات السعال في 11 نوعاً من الاقمشة المنزلية الشائعة، بما في ذلك الملابس الجديدة والمستعملة، والأقمشة المبطنة والشراشف وأقمشة تنظيف الصحون. ثم قاموا بتمييز الأقمشة من حيث التركيب ومحتوى الألياف والوزن وعدد الخيوط والمسامية ومعدل امتصاص الماء.

وأظهرت النتائج أن جميع الأقمشة التي تم اختبارها فعالة إلى حد كبير في منع الجزيئات التي تحملها قطرات عالية السرعة مماثلة لتلك التي قد تنطلق عن طريق التحدث والسعال والعطس، بحسب ما نقلت صحيفة إنديان إكسبرس.