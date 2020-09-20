9 أطعمه تلحق الضرر بجسمك عند تناولها بعد إعادة التسخين

يشير خبراء الصحة إلى أنه في حين أن معظم الأطعمة آمنة عند إعادة تسخينها، فإن بعض الأطعمة اليومية يمكن أن تلحق الضرر بجسمك عند تناولها بعد إعادة التسخين. تميل الأطعمة التي يعاد تسخينها إلى فقدان قيمتها الغذائية، وخاصة الأطعمة الغنية بالبروتين.

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تظهر الأبحاث أن إعادة تسخين بعض الأطعمة يمكن أن يكون قاتلاً لصحتك حيث لا يُقصد بإعادة تسخين كل طعام واستهلاكه. يرجع ذلك إلى كيفية تفاعل الأطعمة مع البكتيريا أثناء تخزينها وأيضاً بسبب البروتينات التي تتحلل أثناء الطهي.

في معظم الحالات، تتحول هذه البقايا إلى مواد سامة.

عندما يتم استهلاك هذه البقايا الخالية من المغذيات، فإنها لا تخدم أي غرض للجسم. أنها لا توفر التغذية والمعادن والفيتامينات، ولكنها تؤدي إلى مشاكل صحية متعددة.

إليك بعض الأطعمة التي لا يجب عليك إعادة تسخينها واستهلاكها.

1. البطاطس

ليست كل الأطعمة التي تحتوي على البطاطس مشكلة عند إعادة تسخينها. يعتمد ذلك على مدى جودة تخزينها بعد طهيها. البطاطس هي البيئة المثالية لنمو التسمم الغذائي، مما يتسبب في نمو بكتيريا Clostridium [botulinum]. إذا تركت في درجة حرارة الغرفة ولم تبرد بسرعة، فإنها بذلك تخاطر بالسماح للبكتيريا بالنمو.

لتجنب نمو البكتيريا، احتفظي بالبطاطس المطبوخة داخل الثلاجة واستهلكيها في غضون يوم إلى يومين.

2. البيض

يجب استهلاك البيض عندما يكون طازجاً. علاوة على ذلك، يجب تجنب إعادة تسخين البيض.

يمكن أن تنمو البكتيريا في درجات حرارة تتراوح بين 4 درجات مئوية و60 درجة مئوية، ويمكن أن تفسد الطعام.

الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض تحتوي على الكثير من النيتروجين، وهذا قد يتأكسد بسبب إعادة التسخين.

ما يجب القيام به: يجب تناول البيض المطبوخ على الفور وإذا تم الاحتفاظ به لفترة أطول، لا تعيدي تسخينه، فقط تناوليه بارداً.

3. الفطر

لا ينبغي إعادة تسخين بقايا الفطر؛ لأن البروتين ومستويات المغذيات في الفطر يمكن أن تصبح سامة وتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. في بعض الحالات، يمكن أن يؤثر تسخين الفطر أكثر من مرة على القلب أيضاً. ماذا

أفعل؟ إذا كان هناك بقايا، فقومي بتخزينها بشكل صحيح في الثلاجة واستهلكيه بارداً في اليوم التالي. لا تحتفظي به لأكثر من يوم.

4. الأرز.

إن تناول الأرز المعاد تسخينه قد يسبب القيء والإسهال. وفقاً لوكالة معايير الأغذية (FSA)، إذا كنت تأكلين أرزاً أعيد تسخينه، فقد تعانين من التسمم الغذائي بسبب وجود بكتيريا شديدة المقاومة تسمى Bacillus cereus والتي يمكن أن تتكاثر إذا لم يتم تخزين الأرز المطبوخ بشكل صحيح أو تم تخزينه لفترة طويلة جداً.

. ما يجب القيام به: يجب تقديم الأرز بمجرد طهيه.

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5. السبانخ

غذاء صحي يحتوي على فيتامين K ويحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والنترات أيضاً. عندما يعاد تسخين السبانخ المطبوخة، تتحول النترات إلى مادة النتريت التي تعمل كمواد مسرطنة وتؤثر سلباً على جسمك.

ماذا أفعل: يمكنك تناوله بعد تبخيره أو تبريده بسرعة لمنع إنتاج النتريت.

6. الدجاج

. يحتوي الدجاج على كمية عالية من البروتينات. لا تقومي أبداً بإعادة تسخين هذا الطعام لأن تركيبة البروتين ستتغير، مما يجعل اللحوم سامة، مما سيؤثر على الجهاز الهضمي، ويسبب الإسهال والقيء.

. ما يجب القيام به: إذا كان هناك بعض بقايا الدجاج في الثلاجة، أخرجيها قبل الأكل بعض الوقت، حتى يتسنى للدجاج الوقت للتدفئة إلى درجة حرارة الغرفة.

7. جذر الشمندر

يحتوي الشمندر على نسبة عالية من النترات، وعندما يعاد تعريضه للحرارة، يمكن أن يصبح ساماً.

إن إعادة تسخين أي طبق به جذر الشمندر سيطلق خصائص مسرطنة، والتي قد تسبب العقم والسرطان.

. ما يجب فعله: إذا كان هناك أي بقايا، فمن الأفضل تناوله بارداً بدلاً من إعادة التسخين.

8. الكرفس

يحتوي الكرفس على نسبة عالية من النترات يمكن أن تصبح سامة إذا قمت بإعادة تسخينها. تتحول النترات إلى نتريت بعد إعادة تسخينها ويمكن أن تسبب التسمم الغذائي.

. ماذا أفعل: من الأفضل عدم تخزين الكرفس في اليوم التالي، لذا تناوليه في نفس اليوم نفسه.

9. المأكولات البحرية

تشير الدراسات إلى أنه من الأفضل دائماً تناول المأكولات البحرية الطازجة

وفقاً لإدارة الغذاء والدواء، في حين أن المأكولات البحرية الطازجة التي تم صيدها وتجميدها على الفور يجب أن تكون آمنة لإعادة تسخينها.

ما يجب القيام به: إذا كنت ترغبين في إعادة تسخين بقايا المأكولات البحرية، فتأكدي من تجميدها بأمان في الثلاجة، في غضون دقائق من الطهي.



