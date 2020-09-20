شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب فصل الخريف.. استشاري يقدم نصائح مهمة لتجنب الإصابة بـ«نزلات البرد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه أستاذ وعالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري نصائح مهمة للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية مع دخول فصل الخريف. Advertisements وقال في تغريدة على حسابه بموقع “توتير” إن فصل الخريف هو موسم الأمراض الموسمية المصاحبة للتقلبات الجوية مثل (احتقان الأنف – نزلة برد- أنفلونزا). ونصح بعدم مقابلة تيار المكيف وليكن معتدل بدرجة: ( 24 إلى 30)، وبعدم شرب ماء مثلّج أو بارد جداً مع ضرورة التنفس بعمق. كما نصح بتناول أغذية ترفع المناعة مثل (الورقيات والفاكهة الحمضية/ليمون/برتقال/أو فيتامين ج/العسل).

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