الزيتون.. فوائد مثالية لمرضى السكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دائما ما ينصح الأطباء مرضى السكري باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن ونمط حياة صحي للمساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي.

ويفضل أن يتكون النظام الغذائي لهؤلاء المرضى من الألياف والأطعمة منخفضة الكربوهيدرات ومنخفضة السكر، وتناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم، خاصةً إذا كانوا يتناولون أدوية لتنظيم مستويات السكر في الدم، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "تايمز ناو نيوز".

ويعتبر الزيتون غذاء ممتازا لإدارة مرض السكري من النوع 2، وهو صحي للغاية وفوائده لا تعد ولا تحصى، كما يعد غذاء غنيا جدا بفيتامين E ومضادات الأكسدة والدهون الصحية، ومن المعروف أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، ويسهم في تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام.

ويعد الزيتون غنيا جدا بالألياف، ونسبة السكر فيه منخفضة جدا، وتكاد تكون معدومة، كما أن نسبة الكربوهيدرات فيه منخفضة أيضا.

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لذلك يمكن لهذا الغذاء أن يضمن عدم ارتفاع مستويات السكر في الدم عندما يستهلكها مرضى السكري، كما يساعد المحتوى العالي من الألياف في إبطاء إطلاق السكر في الدم، مما يساعد في تنظيم نسبته في مجرى الدم.

كما أن احتواء الزيتون على مركب "أوليوروبين" الذي هو نوع من مركب الفينول المر، يجعله مثاليا لإدارة مرض السكري.

ويساعد هذا المركب في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب إجهاد الخلايا، ومن المعروف أن له العديد من الفوائد الصحية، وهو موجود في أوراق الزيتون، وفي الزيت أيضا.

ولهذا، ينصح مرضى السكري بتناول الزيتون بشكل أساسي لإدارة مستوى السكر والحفاظ عليه بمستوى آمن في الجسم.