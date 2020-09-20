شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالأمراض المعدية يؤكد عدم وجود موجة ثانية من فيروس كورونا في روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور فلاديمير تشولانوف، كبير المتخصصين في الأمراض المعدية بوزارة الرعاية الصحية الروسية، لوكالة تاس، إنه لا يتوقع موجة ثانية من كورونا، لكن من المحتمل أن تحدث زيادة طفيفة في معدل الحالات في الخريف، مؤكدا إن معدل الحالات في روسيا سينمو في سبتمبر وأكتوبر بسبب العامل الموسمي والمزيد من الاتصالات بين الأشخاص، وأضاف: نتوقع أن يكون هذا نموًا طفيفًا معينًا لمعدل الحالات، مشيرا إلى أن معدل الحالات في روسيا سيزداد في سبتمبر وأكتوبر، بسبب العامل الموسمي والمزيد من الاتصالات النشطة للأشخاص، موضحا أنه يرتبط نمو معدل المرض ببدء العام الدراسي، وسنة العمل، حيث بدأت المدارس والطلبة الاستعداد للعام الدراسى الجديد والطلاب، وبدأ العمال يستعدون لممارسة أعمالهم في المدارس، وعاد العديد من الأشخاص من الإجازات، وهذا يؤدي إلى اتصال اجتماعي أوثق، وإلى زيادة معدل انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن هذا ليس شيئا غير عادي.

وقالت وكالة تاس الروسية إن أكثر من 60 ألف متطوع أشتركوا في تجارب لقاح فيروس كورونا COVID-19 في موسكو، واجتاز آلاف الأشخاص الفحوصات الطبية المطلوبة ليتم تسجيلهم كمرشحين محتملين لإجراء الاختبارات، وقد تم حقن أكثر من 700 شخص بلقاح فيروس كورونا، "وجميعهم فى حالة جيدة".

في 11 أغسطس، أصبحت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا ضد عدوى فيروس كورونا، باسم Sputnik V، بدأت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح، حسبما قال وزير الرعاية الصحية الروسي ميخائيل موراشكو في 9 سبتمبر.