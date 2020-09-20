شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفرض 10 آلاف جنيه إسترلينى على حاملى فيروس كورونا الرافضين للعزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت بريطانيا خططا جديدة تهدف إلى احتواء الموجة الثانية من Covid-19 حيث يواجه حاملو فيروس كوفيد الذين يرفضون عزل أنفسهم غرامات قدرها 10000 جنيه إسترليني، ووفقا لتقرير جريدة "mirroo" البريطانية، سيتم تغريم الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم وحتى المشتبه بهم، الذين يتجاهلون قاعدة الحجر الصحي لمدة أسبوعين بمبلغ 1000 جنيه إسترليني، وسيحصل أصحاب الأجور المنخفضة على 500 جنيه إسترليني حتى يتمكنوا من العزلة في المنزل، وسيرتفع ذلك إلى 10000 جنيه إسترليني لمرتكبي الجرائم المتكررة وحالات عدم الامتثال الصارخ للقوانين.

وتهدف الخطط - وهو مطلب قانوني - إلى احتواء موجة فيروس كورونا الثانية التي تجتاح المملكة المتحدة بشكل خطير.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون ، عند إعلانه عن الخطة : "إن أفضل طريقة يمكننا من خلالها محاربة هذا الفيروس هي اتباع الجميع للقواعد والعزل الذاتي إذا كانوا معرضين لخطر نقل الفيروس".

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وقد رفض رئيس الوزراء، استبعاد الإغلاق، على المستوى الوطني لمدة أسبوعين بعد أن ارتفاع معدل الإصابة.

ودعت الجمعية الطبية البريطانية إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة للتباعد الاجتماعي وسط تحذيرات من ارتفاع كبير في الوفيات، حيث يُخشى أن يتضاعف عدد الإصابات أسبوعًا بعد أسبوع ، وكانت الفرق في شوارع المدينة توزع منشورات تشجع الأشخاص على تنزيل تطبيق Covid للاختبار والتتبع.

وتم تسليم أقل من 14000 غرامة تتراوح بين 60 و 100 جنيه إسترليني لخرق قواعد الإغلاق ، ومعظمها بسبب عدم الالتزام بالقيود المفروضة على أرقام المجموعات.