بذر الكتان للتخسيس 25 كيلو

يلعب بذر الكتان دوراً فعالاً في إنقاص الوزن لاحتوائه على العديد من العناصر المهمة التي تساعد على التخسيس، أهمها الألياف التي تمنح شعوراً بالشبع لفترات طويلة، هذا إضافة إلى خصائص أخرى مفيدة، فبذر الكتان أحد المصادر الغنیة بالأحماض الدھنیة، إذ يحتوي على اللیجنان Lignan والأومیغا3، ما یساعد على خسارة الوزن. هذا وبينت إحدى الدراسات التي نشرت في مجلة Obesity Reviews عام 2017، أن استخدام بذور الكتان في النظام الغذائي يؤدي إلى خسارة الوزن، وانخفاض مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر بشكل ملحوظ، خاصة لدى الذين يعانون من السمنة، أو زيادة في الوزن.

اقرئي أيضاً: بذور الكتان لتفتيت الدهون بطريقة مذهلة



• الألیاف الغذائیة

ملعقة كبیرة من بذر الكتان المطحون تحتوي على غرامین من الألیاف، ما يساعد على كبح الشهية لفترات طويلة، وهذا ما تجمع عليه العديد من الدراسات والأبحاث السريرية التي بينت أبضاً بأن الألياف تقلل من كمية الكعام المتناولة وتمنح شعوراً بالامتلاء، هذا إضافة إلى أنها سهلة الهضم وتساعد في الحفاظ على توازن السكر في الدم أثناء عملية التخسيس، ما يمنع تخزين الدهون.

• الأوميغا 3

النسب المرتفعة من الأوميغا 3 التي يحتويها بذر الكتان تساعد على التخسيس وعلى تنظيم عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

• مضادات الأكسدة

بذر الكتان غني بمضادات الأكسدة التي تحسن من وظائف الخلايا التي تعمل على حرق دهون الجسم والحد من ظهور أضرار الجذور الحرة في الجسم.

• منخفض الكربوهيدرات

تحتوي بذور الكتان على نسبة قليلة من النشاء والسكر، فغالبية الكربوهيدرات في بذور الكتان هي الألياف.

• مصدر للبروتين

تحتوي بذور الكتان على نسبة 20 % من البروتين الذي يساعد على التخسيس.

• مادة صمغية

تحتوي الألياف الغذائية في بذر الكتان على مادة صمغية تمنح شعوراً بالشبع بعد نقعه في الماء، لذا ينصح بتناول بذر الكتان قبل تناول الطعام بـ ½ ساعة.

كيفية استخدام بذر الكتان للتخسيس

Advertisements

ما من طریقة معتمدة طبیاً أو علمياً من أجل التخسيس باستخدام بذر الكتان، غير أن هناك بعض الطرق الشائعة، منها:

• إضافة بذر الكتان إلى أطباق الشوربة أو المخبوزات، الدجاج، اللحوم...

• طرق الإستعمال العامة والتي تشتمل على ما :یلي .یمكن إضافة مسحوق تناول بذر الكتان مطحوناً بدلاً من أن يكون كاملاً، فالبذور الكاملة تمر عبر الجهاز الهضمي، دون أن يتمكن الجسم من الحصول على فوائدها.

• ينصح بتجنب تناول بذر الكتان غير ناضج لاحتوائه على خصائص سامة، كما ينصح بحفظه في مكان جاف وبعيد عن الحرارة والضوء منعاً لتأكسده.

• یمكن تناوله بعد نقعه في الماء قبل تناول الطعام بنحو ½ ساعة لتحقيق فوائده في كبح الشهية.

• يمكن إضافة بذر الكتان إلى العصائر أو إلى المشروبات الساخنة.

• يمكن إضافة بذر الكتان إلى الزبادي، كمزج ملعقة كبيرة من بذر الكتان مع الزبادي ومع الفواكه، المكسرات والعسل.

• يمكن استبدال فتات الخبز ببذر الكتان لصنع كرات اللحم أو البرغر.

• يرش بذر الكتان على السلطة.

• يمكن إضافة بذر الكتان إلى التوابل، مثل الكاتشب، المايونيز أو الخردل.

رجيم بذر الكتان للتخسيس



لخسارة ما يقارب 25 كيلو من الوزن يمكن اتباع هذه الوصفة:

• تطحن كمیة من بذر الكتان ليؤخذ منه ملعقة، تضاف إلى كوب من الماء المغلي.

• يوضع المزيج على النار لمدة 5 دقائق، ثم يرفع عن النار.

• يترك حتى يبرد، ويسكب في كوب أن يصفى.

• تضاف له ملعقة من زيت بذر الكتان ويتم تناوله قبل الطعام.

أما بالنسبة إلى النظام الغذائي المرافق لتناول بذر الكتان للتخسيس، فهو على الشكل الأتي:

وجبة الفطور



شريحة من التوست الأسمر + قطعة من الجبن المنزوع الدسم أو بیضة واحدة مسلوقة + حبة من الخیار + كوب من عصیر البرتقال

وجبة الغداء



¼ دجاجة مسلوقة دون ملح + طبق من السلطة الخضراء + طبق من الخضار المسلوق + ¼ رغیف أسمر.

وجبة العشاء



خیار + كوب من الزبادي المنزوع الدسم.

