كورونا في روسيا.. "الصحة العالمية" تعلق على إجراءات المكافحة

الخليج 365الأحد 2020/9/20 02:05 م بتوقيت أبوظبي
قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش إن تعامل السلطات الروسية مع أزمة كورونا ساهم في الحد من تفشي الفيروس، مشيرة إلى أنه لا توجد مؤشرات تستدعي فرض قيود جديدة.
وقالت فوينوفيتش، في مقابلة مع "روسيسكايا غازيتا"، إن القيود التي يتم فرضها عادة بسبب تفشي الوباء، هي وسيلة لإبطاء انتقال الفيروس وتوفير الوقت، إذا لزم الأمر، حتى تتمكن الدولة من فحص الحالات المشبوهة وعزلها ومعالجة الحالات المؤكدة، بحسب "روسيا اليوم".
وأشارت إلى أنه وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، ينبغي أن تكون استراتيجية الدولة لاحتواء انتشار عدوى فيروس كورونا "قائمة على أسس علمية ومقبولة ثقافيا واجتماعيا للناس".
وأوضحت فوينوفيتش أن ارتفاع وانخفاض أعداد الإصابات مرتبط بالإجراءات التي تتخذها السلطات، مؤكدة أن "احتواء الوباء مسؤولية المواطنين، وليس الحكومة فقط".
وسجلت روسيا منذ بدء تفشي الوباء مليونا و103399 إصابة، و19418 حالة وفاة حتى الآن.
ويعتبر معدل الوفيات في روسيا منخفضا مقارنة بباقي البلدان التي سجلت إصابات تفوق المليون.
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