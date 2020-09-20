القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، الأحد، إن بلاده وصلت إلى نقطة حاسمة في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد.
وحذر "هانكوك" من أنه إذا لم يتبع الناس القواعد الحكومية فسينتشر الفيروس، وستكون هناك حاجة للمزيد من القيود.
وأضاف لقناة "سكاي نيوز": "تواجه البلاد نقطة حاسمة وأمامنا خيار.. إما أن يتبع الجميع القواعد وإما سنضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات".
وأعلنت بريطانيا في وقت متأخر السبت عن تدابير جديدة صارمة لمواجهة تزايد الإصابات بفيروس كورونا، تشمل فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه (13 ألف دولار) على الأشخاص الذين يخالفون إجراءات الحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة البريطاني يهدد بقيود قاسية لمواجهة كورونا: وصلنا لنقطة حاسمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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