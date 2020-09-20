شكرا لقرائتكم خبر عن عشر حقائق ربما لا تعرفها عن نقل الدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



عملية نقل الدم من العمليات التي تسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين صحة الناس، غير أنّ كثيراً من المرضى الذين يحتاجونها لا يستفيدون من الدم المأمون في الوقت المناسب. وقد تظهر الحاجة إلى نقل الدم في أيّ وقت في المناطق الحضرية والمناطق الريفية على حد سواء. وقد أدى عدم توافر الدم إلى وقوع وفيات وإلى اعتلال صحة المرضى.

ويتم، كل عام، جمع نحو 108 مليون وحدة من وحدات الدم المتبرع به في جميع أنحاء العالم. وتُجمع قرابة 50% من وحدات الدم تلك في البلدان المرتفعة الدخل، التي تؤوي أقل من 20% من سكان العالم.

ولا يمكن ضمان إمدادات كافية وموثوقة من الدم المأمون إلاّ من خلال التبرعات التي تتم بانتظام من قبل متبرعين لا يتلقون أجراً مقابل تبرعاتهم. وهؤلاء الأشخاص يمثّلون أأمن المتبرعين لأنّ نسبة انتشار أنواع العدوى المنقولة بالدم تبلغ أدنى مستوياتها لدى تلك الفئة.

عملية نقل الدم من العمليات التي تسهم في إنقاذ الأرواح وتحسين صحة الناس

غير أنّ كثيراً من المرضى الذين يحتاجونها لا يستفيدون من الدم المأمون في الوقت المناسب. ويجب على كل بلد ضمان كمية كافية من إمدادات الدم وضمان خلوّها من فيروس الأيدز وفيروسات التهاب الكبد وسائر أنواع العدوى المزمنة التي يمكنها الانتقال إليهم عبر عمليات نقل الدم غير المأمونة.

عمليات نقل الدم غير المأمونة تعرّض المرضى لمخاطر لا داعي لها

غالباً ما توصف عملية نقل الدم في الحالات التي يكون فيها المأمون من العلاجات البسيطة والبديلة فعالاً على قدم المساواة. وعليه قد لا تكون عملية نقله ضرورية لأنها تعرض المريض لخطر الإصابة بحالات عدوى، من قبيل عدوى فيروس العوز المناعي البشري والتهاب الكبد والتفاعلات الضارة المترتبة على نقل الدم.

يمكن لوحدة دم واحدة أن تفيد عدة مرضى

يمكّن فصل الدم إلى عناصر مختلفة وحدة دم واحدة من إفادة عدة مرضى وتزويد المريض بالعنصر الدموي الذي يحتاجه فقط. ويتم فصل نحو 95% من الدم المجموع في البلدان المرتفعة الدخل و80% من الدم المجموع في البلدان المتوسطة الدخل و45% من الدم المجموع في البلدان المنخفضة الدخل إلى عناصر دموية.

ينبغي الحرص، دوماً، على فحص الدم المتبرع به

ينبغي الحرص، دوماً، على فحص الدم المتبرع به لتحري فيروس الأيدز وفيروسي التهاب الكبد B و C والزهري قبل نقله إلى المرضى. غير أنّه لا يتم، في25 بلداً، تحري واحدة أو أكثر من تلك العداوى في كل الدم المتبرع به. كما أنّ عمليات التحري ليست موثوقة في كثير من البلدان بسبب عدم إنتظام إمدادات المسلتزمات الاختبارية أو نقص العاملين أو تدني نوعية المستلزمات الاختبارية أو انعدام الخدمات المختبرية الأساسية.

المتبرعون بالدم في البلدان المرتفعة الدخل أكثر من أقرانهم في بلدان أخرى

يبلغ معدل التبرعات بالدم في البلدان المرتفعة الدخل 36.8 وحدة لكل 1000 ساكن. بينما يناهز ذلك المعدل 11.7 وحدة لكل 1000 ساكن في البلدان المتوسطة الدخل، و3.9 وحدة في البلدان المنخفضة الدخل.

تتباين عمليات جمع الدم في مراكز الدم حسب فئات الدخل

يفيد نحو 000 10 مركز من مراكز جمع الدم في 168 بلداً بجمع 83 مليون تبرع بالدم إجمالاً. ويبلغ المتوسط السنوي لعمليات التبرع في كل واحد من مراكز الدم 000 15 تبرع في البلدان المرتفعة الدخل مقارنة بما مقداره 3100 تبرع في البلدان المتوسطة الدخل وتلك المنخفضة الدخل.

يتم، كل عام، جمع نحو 108 مليون وحدة من وحدات الدم المتبرع به في جميع أنحاء العالم

وتُجمع قرابة 50% من وحدات الدم تلك في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، التي تؤوي 80% من سكان العالم. والجدير بالذكر أنّ معدل التبرع بالدم في البلدان المرتفعة الدخل يفوق المعدل المُسجّل في البلدان المنخفضة الدخل بنحو 9 ضعفاً.

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يستأثر المتبرعون بالدم طوعاً دون مقابل بنسبة 100% من إمدادات الدم في 60 بلداً

في عام 2012 أفاد 73 بلداً بأنه يجمع نسبة تزيد على 90% من إمداداته من الدم من متبرعين طوعاً بالدم دون مقابل؛ منها 60 بلداً تجمع إمداداتها من الدم بهذه الطريقة بنسبة 100%. على أن هناك 72 بلداً تجمع أقل من 50% من إمداداتها من الدم من متبرعين طوعاً دون مقابل، ولا تزال تعوّل في الحصول على إمداداتها هذه على أفراد الأسر/ البدلاء أو على متبرعين بالدم لقاء أجر.

التبرع بالدم طوعاً بدون مقابل هو السبيل الوحيد لضمان توفير إمدادات كافية من الدم المأمون

لا يمكن ضمان توفير إمدادات كافية وموثوقة من الدم المأمون إلا عن طريق إنشاء قاعدة مستقرة ومنتظمة من المتبرعين طوعاً بالدم وبدون مقابل. وهؤلاء المتبرعون هم من أكثر فئات المتبرعين بالدم مأمونية لأن انتشار حالات العدوى المنقولة بالدم هي الأدنى بينهم. وتحث منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء على إقامة نظم وطنية معنية بجمع الدم من عمليات التبرع به طوعاً بدون مقابل لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الدم المأمون ومنتجاته المأمونة.

يتم اللجوء إلى عمليات نقل الدم لدعم مختلف العلاجات

تبلغ عمليات نقل الدم أعلى معدلات تواترها لدى فئة المرضى الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً في البلدان المرتفعة الدخل، وتستأثر بنسبة 76٪ من إجمالي عمليات نقل الدم. ويشيع كثيراً استخدام عمليات نقل الدم في البلدان المرتفعة الدخل لأغراض تقديم الرعاية الداعمة في العمليات الجراحية التي تُجرى للقلب والأوعية الدموية وجراحة زرع الأعضاء وعلاج حالات الرضوح الجسيمة والأورام الخبيثة الصلبة وتلك المتعلقة بالدم. أما في البلدان المنخفضة الدخل وتلك المتوسطة الدخل فإن عمليات نقل الدم تُستخدم أكثر ما يكون لأغراض التدبير العلاجي للمضاعفات المرتبطة بالحمل وعلاج الملاريا لدى الأطفال التي تنطوي على مضاعفات بفعل حالات فقر الدم الحاد، وعلاج الإصابات الناجمة عن الرضوح.

يذكر أن وزارة الصحة المصرية أعلنت عن تعاون الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية مع موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من خلال حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، موضحة أن تلك الحملة سوف تساهم في تشجيع المتعافيين من فيروس كورونا المستجد «COVID-19» بالتبرع ببلازما الدم للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، وذلك بعد نجاح التجربة التي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات وأظهرت نتائج مبدأية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى.

ويمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-65 عامًا في مصر التسجيل كمتبرعين بالدم على «فيسبوك» من خلال خاصية «تبرّع بالدم» الموجودة على الملف الشخصي أو من خلال الضغط على الرابط التالي: https://www.facebook.com/donateblood، وسيتم إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع من خلال خاصية «تبرّع بالدم على فيسبوك» على هواتفهم المحمولة، وذلك من خلال 28 فرعًا لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر