شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث الهواتف الذكية بأسعار أقل من 200 دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتمد كبرى شركات الهواتف الذكية في العالم على الفئة الأعلى سعرًا في استراتيجيات التسويق لتحقيق أرباح مرتفعة، وغالبًا ما تبدأ أسعار هذه الفئة من 600 دولار فأعلى، لكن في الوقت نفسه تطلق الشركات أنواع بأسعار محدودة تبدأ بسعر 200 دولار، أو أقل لتستهدف بها الأسواق، التي خارج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبالأخص المنطقة العربية.

بالنظر إلى الهواتف الذكي، التي أطلقت في عام 2020، نجد منها يأتي بتصامميم مختلفة عن الأنواع التي صدرت 2019، وكلها تبدأ بسعر 200 دولار أو أقل، وفي هذه الفئة السعرية نجدها أكثر تقدمًا في مسألة المعالجات السريعة، والكاميرات العالية، والشاشات الكبيرة وغير ذلك الكثير.

1- هاتف Samsung Galaxy A01:

المعالج: Snapdragon 439 من شركة كوالكوم بتردد 1.95 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (LCD)، بقياس 5.7 بوصات، بدقة 1520×720 بكسلًا، وبكثافة 294 بكسلًا في البوصة الواحدة.

الكاميرا الخلفية: ثنائية العدسات، الأساسية بدقة 13 ميجابكسل، والثانية بدقة 2 ميجابكسل من نوع (depth).

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة .f/2.2

ذاكرة الوصول العشوائي: 2 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 16 أو 32 جيجابايت.

البطارية: 3000 ميلّي أمبير/ الساعة.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 439 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 19%، أي بسعر 357 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

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2- هاتف Motorola Moto E6:

المعالج: Snapdragon 435 بتردد 1.4 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (IPS LCD)، بقياس 5.5 بوصات، بدقة 1440×720 بكسلًا، وبكثافة 296 بكسلًا في البوصة الواحدة.

الكاميرا الخلفية: أحادية العدسة بدقة 13 ميجابكسل، تدعم تسجيل الفيديو بدقة HDR.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 5 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0.

ذاكرة الوصول العشوائي: 2 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 16 جيجابايت يمكن توسعتها عبر بطاقات microSD.

البطارية: 3000 ميلّي أمبير/ الساعة.

نظام التشغيل: أندرويد 9.

السعر: 100 دولار.

3- هاتف Samsung Galaxy A11:

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المعالج: Snapdragon 435 بتردد 1.4 جيجاهرتز.

الشاشة: من نوع (LCD)، بقياس 6.4 بوصات، بدقة 1560×720 بكسلًا، وبكثافة 268 بكسلًا في البوصة الواحدة.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات، الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل، والثانية واسعة الزاوية بدقة 5 ميجابكسل، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.0.

ذاكرة الوصول العشوائي: 2 أو 3 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 32 أو 64 جيجابايت يمكن توسعتها عبر بطاقات microSD.

البطارية: 4000 ميلّي أمبير/ الساعة وتدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 15 واطًا.

السعر: يتوفر الهاتف بسعر 575 ريالًا سعوديًا، ولكن يمكنك الآن الحصول عليه في موقع أمازون السعودية مع خصم 13%، أي بسعر 499 ريالًا سعوديًا فقط، بالإضافة إلى الشحن المجاني.

4- هاتف Motorola Moto G Fast:

المعالج: Snapdragon 665 من كوالكوم.

الشاشة: من نوع (IPS LCD)، بقياس 6.4 بوصات، بدقة 1560×720 بكسلًا، وبكثافة 268 بكسلًا في البوصة الواحدة.

الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات، الرئيسية بدقة 16 ميجابكسل، والثانية بدقة 8 ميجابكسل، أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: أحادية العدسة بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.12.

ذاكرة الوصول العشوائي: 3 جيجابايت.

مساحة التخزين الداخلية: 32 جيجابايت يمكن توسعتها عبر بطاقات microSD.

البطارية: 4000 ميلّي أمبير/ الساعة ويدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 10 واط.

السعر: 169 دولارًا.