شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة تجارية وتقنية تنقذ «تيك توك» من الحظر في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال متحدث باسم تطبيق «تيك توك» الصيني، الذي تملكه شركة «بايت دانس»، إن شركته مسرورة من رد فعل السلطات الأمريكية الإيجابي على عرضي الشراكة التجارية مع «وولمارت» والتقنية مع «أوراكل» اللذين قد يخففان من المخاوف الأمنية بشأن انتشار هذا التطبيق في الولايات المتحدة، ويمكن أن يتيح هذا الاتفاق للشركتين الأمريكيتين إبرام شراكة تقنية وتجارية في الولايات المتحدة مع «تيك توك»، التي يسعى سيّد البيت الأبيض إلى حظرها بسبب مخاوف أمنية.

وصف ترامب الاتفاق «بالرائع»

حظيت الصفقة المبدئية الموقعة بين تطبيق «تيك توك» الصيني وشركتي «وولمارت» و«أوركل» الأمريكيتين بمباركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت، ووصف ترامب الاتفاق «بالرائع»، فيما كانت واشنطن قد أصدرت قرارا بحظر تحميل تطبيقي «تيك توك» و«وي تشات» الصينيين عبر متاجر التطبيقات الأمريكية للهواتف الذكية والحواسب اللوحية بدءا من الأحد.

وقال متحدث باسم تيك توك الذي تملكه شركة «بايت دانس»: «نحن مسرورون أن العرض المقدم من تيك توك وأوراكل ووولمارت سوف يحل المخاوف الأمنية للإدارة الأمريكية وينهي التساؤلات حول مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة».

ماهية التهديدات الأمنية، التي يشكّلها تيك توك «غير واضحة»

وأضاف المتحدث أن أوراكل سوف تصبح «المزود التقني الموثوق المسؤول عن استضافة بيانات جميع المستخدمين في الولايات المتحدة وتأمين أنظمة الحوسبة المرتبطة بها لضمان تلبية جميع متطلبات الأمن القومي الاميركي بالكامل»، مضيفا «نحن حاليا نعمل أيضا مع وولمارت على شراكة تجارية».

وفي حين يخوض ترامب حملة انتخابية محمومة، وصف مسؤولون أمريكيون التدابير بأنها ضرورية للحماية من أي تجسس صيني محتمل عبر المنصات، في الوقت الذي يقول معارضو ترامب إن ماهية التهديدات الأمنية، التي يشكّلها تيك توك «غير واضحة»، وإن الحظر يثير مخاوف حول ضبط الحكومة لحرية التعبير.

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ويفاقم الحظر النزاع القائم مع بكين حول التكنولوجيا، وهو نزاع يقول محلّلون إنه متمحور حول المنافسة أكثر مما هو متمحور حول المخاوف الأمنية.

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