شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف المرحلة الثالثة لتجارب لقاح استرازينيكا لفيروس كورونا بالهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع TheNew Indian Express عن بدء تجربة المرحلة الثالثة من لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا "كوفيشيلد" الأسبوع المقبل فى بيون بالهند، وهو أحد أكثر لقاحات فيروس كورونا المرشحة الواعدة، والذى يتم إنتاجه واختباره من قبل معهد Serum في الهند.

وتشير التقارير إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية البشرية للقاح، والتى يطلق عليها اسم كوفيشيلد في الهند، ستبدأ في مستشفى ساسون العام في بيون، الأسبوع المقبل.

وقال الدكتور موراليدهار تامبي عميد مستشفى ساسون العام، ستبدأ تجربة المرحلة الثالثة من لقاح" كوفيشيلد "في مستشفى ساسون اعتبارًا من الأسبوع المقبل، ومن المرجح أن تبدأ يوم الاثنين، وتقدم بعض المتطوعين بالفعل للتجربة، وسيتم إعطاء حوالي 150 إلى 200 متطوع جرعة اللقاح المرشح.

وأضاف، ابتداء من السبت بدأ المستشفى تسجيل المتطوعين للتجربة، وناشد الراغبين في التطوع للتلقيح الاتصال بالمستشفى.

وأجريت تجارب المرحلة الثانية من اللقاح في كلية بهارتي فيديابيث الطبية ومستشفى كيم Bharti Vidyapeeth Medical College, and KEM Hospital في نفس المدينة، في بيون.

وأضاف الموقع، أن التجارب السريرية للقاح توقفت مؤقتًا واستؤنفت لاحقًا، في كل من المملكة المتحدة والهند، بعد ظهور بعض الأعراض على أحد الأشخاص، هذه الأعراض، التي تم الإبلاغ عنها في البداية على أنها مرض عصبي، تم توضيحها لاحقًا بواسطة Oxford و AstraZeneca ، وقيل إنها مجرد ضعف في الأطراف وتغير الإحساس، ومع ذلك، في 15 سبتمبر، منح المراقب العام للأدوية في الهند "DCGI"، الإذن لمعهد Serum ، لاستئناف التجارب.

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لقاح Oxford-AstraZeneca هو أحد اللقاحات الثلاثة قيد التجربة في الهند، وهم Zydus Caldia Zy-CoV-D "، و Bharat Biotech's Covaxin".

وفي الوقت نفسه، أصبحت الهند ثاني أكثر الدول تضرراً، على مستوى العالم، بسبب جائحة فيروس كورونا COVID-19 حيث بلغ إجمالي عدد حالات العدوى الفيروسية المميتة أكثر من 53 ألف شخص.

كان المراقب العام للأدوية في الهند (DCGI) قد أصدر في 11 سبتمبر توجيهًا إلى معهد "SII "، بتعليق أي تجنيد جديد في المرحلة الثانية والثالثة من التجارب السريرية للقاح حتى أوامر أخرى بعد توقف استرازينيكا AstraZeneca مؤقتًا للتجارب في بلدان أخرى بسبب "مرض غير مبرر "في أحد المشاركين في الدراسة.

في 15 سبتمبر، أعطى المراقب العام للأدوية DCGI الإذن للمعهد لاستئناف التجارب السريرية للقاح.

وعلى صعيد آخر قالت شركة AstraZeneca يوم السبت إن تجربتها للقاح فيروس كورونا COVID-19 في الولايات المتحدة لا تزال معلقة.

نشرت استرازينيكا AstraZeneca يوم السبت وثيقة تصف تفاصيل كيفية إجراء تجربة لقاح فيروس كورونا COVID-19، والتي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة.