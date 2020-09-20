شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى السكرى أكثر حاجة إلى لقاح الأنفلونزا.. لهذه الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت مصابًا بأي شكل من أشكال مرض السكري، حتى لو قمت بتنظيمه جيدًا، يوصى الأطباء بشدة أن تحصل على لقاح الإنفلونزا هذا العام، حيث يمكن لأي شخص أن يصاب بالأنفلونزا، ومرضى السكري لديهم ضعف في جهاز المناعة بشكل خاص لذا يجب عليهم الحصول عليه خاصة في ظل جائحة كورونا، في هذا التقرير نتعرف على أسباب أخرى لحصول مرضى السكري على لقاح الأنفلونزا، وفقًا لموقع "كلايفند كلينيك".

وقال اختصاصي الغدد الصماء مروان حماتي، طبيب الغدد الصماء بكلايفند كلينيك: "إن اتخاذ احتياطات إضافية أمر مهم لأنه في حالة مرض السكري، فإن الخطر الإجمالي للإصابة بالأنفلونزا والمضاعفات الناجمة عنه أعلى من أولئك الذين لا يعانون من مرض السكري.

في الوقت الحاضر، بسبب جائحة COVID-19، أصبح الحصول على لقاح الإنفلونزا أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وأضاف أن الإصابة بالأنفلونزا يمكن أن تضعف جهاز المناعة بشكل أكبر وتجعلك أكثر عرضة للإصابة بعدوى COVID-19 ومضاعفاته.

علاوة على ذلك، إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فمن المهم جدًا أن تتخذ خطوات نشطة لإبقائه تحت السيطرة.

يمكن أن يساعد ذلك في حمايتك من مجموعة من المشاكل الصحية الأكثر خطورة، بما في ذلك تلك التي يمكن أن تتطور جميعها من الأنفلونزا.

لا يجب أن تحصل على لقاح الإنفلونزا فى الحالات التالية:

-إذا كان لديك أي رد فعل تحسسي تجاه لقاح الإنفلونزا في الماضي.

-إذا كان لديك حساسية من البيض.

-إذا كنت تعاني حاليًا من أعراض الأنفلونزا أو نزلات البرد.

لماذا يزيد مرض السكري غير المضبوط بشكل كافٍ من المخاطر

ضعف الجهاز المناعي للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غير المنضبط أو الأقل السيطرة عليه. لهذا السبب، هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا - حتى الحالات التي قد تهدد الحياة، مثل الالتهاب الرئوي الجرثومي.

يكون خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي لدى مرضى السكري أكبر إذا كان لديهم حالات مزمنة أخرى، بما في ذلك مرض الكلى المزمن ومرض الانسداد الرئوي المزمن.

يمكن أن تؤدي الإنفلونزا والالتهابات إلى تفاقم السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم وتفاقم أعراض مرض السكري، لا سيما لدى الأشخاص الذين تقل السيطرة على مرض السكري لديهم هذا يمكن أن يؤدي إلى حالات أكثر خطورة.

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يمكن أن يصبح التحكم في الجلوكوز أكثر صعوبة في العلاج إذا كنت بحاجة إلى علاج بالستيرويدات (مثل بريدنيزون) لإدارة الالتهاب الرئوي والتهاب الشعب الهوائية و / أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غير المنضبط أن يصابوا بارتفاع شديد في نسبة السكر في الدم ، مما قد يؤدي إلى حالة ارتفاع السكر في الدم أو الحماض الكيتوني السكري، وكلاهما يتطلب دخول المستشفى.

قد تحدث مشاكل أخرى حتى بعد زوال الأنفلونزا.

قال الدكتور مروان حماتي: "إن تدهور السيطرة على الجلوكوز قد يستمر لفترة أطول من نوبة الإنفلونزا..لذلك حتى بعد التحكم في مستويات الجلوكوز المرتفعة أثناء مرضك ، قد تحتاج إلى تعديل نظام السكري الخاص بك. عندما تضيف أدوية جديدة - ومكلفة أحيانًا - لمرض السكري للتحكم في نسبة السكر في الدم ، فقد تصاب بآثار جانبية جديدة أيضًا.

حتى لو كنت معرضًا لخطر منخفض للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا، فإن الوقاية منها أمر بالغ الأهمية لتجنب أعراضها غير السارة ، أو تفاقم نسبة السكر في الدم لديك ، أو نقل المرض للآخرين.

أفضل علاج للإنفلونزا هو الوقاية

قال الدكتور مروان حماتي: "إن الحصول على لقاح الإنفلونزا هو التدخل الوحيد الذي يمكن أن يحافظ على صحتك أثناء موسم الأنفلونزا".

جنبًا إلى جنب مع التطعيم ، احمِ نفسك بالاحتياطات واتباع هذه الخطوات البسيطة للبقاء بصحة جيدة ، خاصة في عصر COVID-19:

-اغسل يديك بالماء والصابون، خاصة بعد السعال أو العطس.

-لا تلمس عينيك وأنفك وفمك، فقد تنشر الجراثيم.

تجنب الاتصال الوثيق مع أي شخص تعرفه مريض.

-قم بتغطية فمك وأنفك بمنديل إذا كنت تسعل أو تعطس، وتخلص من المنديل بعد استخدامه.

- سيساعد التباعد الاجتماعي الذي يتم ممارسته للوقاية من COVID-19 في الحد من انتشار الأنفلونزا.