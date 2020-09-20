شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما أعراض الإصابة بالشريان التاجى وطرق الوقاية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتطور مرض الشريان التاجي عندما تصبح الشرايين التاجية ضيقة للغاية والشرايين التاجية هي الأوعية الدموية التي تمد القلب بالأكسجين والدم تميل أمراض الشرايين التاجية إلى التطور عندما يتراكم الكوليسترول على جدران الشرايين مكونًا لويحات تتسبب هذه اللويحات في تضيق الشرايين وتقليل تدفق الدم إلى القلب يمكن أن تؤدي الجلطة في بعض الأحيان إلى إعاقة تدفق الدم، مما يتسبب في مشاكل صحية خطيرة، وفقا لموقع "ميديكال نيوز توداي".

س: ما أسباب مرض الشريان التاجي؟

تتطور أمراض القلب التاجية نتيجة إصابة أو تلف الطبقة الداخلية للشريان التاجي يتسبب هذا الضرر في تراكم الترسبات الدهنية للويحات الدهنية في موقع الإصابة.

تتكون هذه الرواسب من الكوليسترول وفضلات أخرى من الخلايا هذا التراكم يسمى تصلب الشرايين.

إذا انكسرت أو تمزقت قطع من اللويحات ، فسوف تتجمع الصفائح الدموية في المنطقة في محاولة لإصلاح الأوعية الدموية يمكن لهذه الكتلة أن تسد الشريان وتقلل أو تمنع تدفق الدم ، مما قد يؤدي إلى نوبة قلبية.

س: ما أعراض الشريان التاجي؟

يمكن أن تؤدي أمراض الشرايين التاجية إلى الذبحة الصدرية وهو نوع من آلام الصدر المرتبطة بأمراض القلب.

قد تسبب الذبحة الصدرية المشاعر التالية عبر الصدر:

-اعتصار الصدر.

- ضغط في الصدر.

- ثُقل.

-احتراق.

-ألم.

قد تسبب الذبحة الصدرية أيضًا الأعراض التالية:

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-عسر الهضم

-حرقة في المعدة

-ضعف

-التعرق

-غثيان

-تشنج

يمكن أن تؤدي أمراض الشرايين التاجية أيضًا إلى ضيق التنفس إذا لم يتلق القلب والأعضاء الأخرى ما يكفي من الأكسجين ، فإن أي شكل من أشكال المجهود يمكن أن يصبح متعبًا للغاية، مما قد يؤدي إلى تلهث الشخص للحصول على الهواء.

س: ما طرق الوقاية من مرض الشريان التاجي؟

يمكن أن يساعد التحكم في مستويات الكوليسترول في الدم في تقليل خطر إصابة الشخص بأمراض القلب التاجية للتحكم في مستويات الكوليسترول في الدم بشكل أفضل:

-كن أكثر نشاطا بدنيا

-تجنب التبغ

-اتباع نظام غذائي يحتوي على كميات أقل من السكر والملح والدهون المشبعة

-يجب أن يتأكد الأشخاص المصابون بأمراض القلب التاجية من أنهم يتحكمون في هذه العوامل باتباع توصيات الطبيب.