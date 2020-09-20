كورونا حول العالم.. أفريقيا ربما تنقذ البشرية والإصابات إلى 31 مليون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد ليقترب من عتبة 31 مليون إصابة حول العالم حتى الأحد، وتفصيلا، بلغ عدد الإصابات بالفيروس 30 مليونا و987 ألفا و466 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 961 ألفا و401 حالة وفاة.





وذكرت أحدث الإحصائيات أن عدد حالات الشفاء بلغ 22 مليونا و587 ألفا و48 حالة شفاء على مستوى العالم.







"الصحة العالمية" تلجأ للأدوية العشبية

أقرت منظمة الصحة العالمية بروتوكولا ينظم إجراء اختبارات على أدوية عشبية أفريقية كعلاجات محتملة لفيروس كورونا وأمراض وبائية أخرى.

وأثار انتشار "كوفيد-19" قضية استخدام الأدوية التقليدية في علاج الأمراض المعاصرة، وتأتي مصادقة منظمة الصحة العالمية لتشجع بشكل واضح الاختبارات بمعايير مماثلة لتلك المستخدمة في المختبرات.

وقبل أشهر تعرض رئيس مدغشقر أندريه راجولينا للازدراء بعد محاولته الترويج لمشروب "كوفيد-أورجانيكس" المستخلص من نبتة الشيح (ارتيميسيا) لعلاج فيروس كورونا، رغم فعالية النبتة المثبتة في علاج الملاريا.

والسبت، أقرّ خبراء من منظمة الصحة مع زملاء لهم من منظمتين أفريقيتين أخريين بروتوكولا لإجراء اختبارات المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على أدوية عشبية لعلاج "كوفيد-19"، إضافة إلى ميثاق وصلاحيات لتأسيس مجلس لمراقبة السلامة وجمع البيانات للتجارب السريرية على الأدوية العشبية، وفق بيان.



وأشار البيان إلى أن "المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية (تخض مجموعة تصل إلى 3 آلاف شخص للاختبار) محورية لتقدير سلامة وفعالية المنتجات الطبية الجديدة بشكل كامل".

ونقل البيان عن المدير الإقليمي في منظمة الصحة العالمية بروسبر توموسيمى "إذا تبينت سلامة ونجاعة وجودة أحد منتجات الطب التقليدي، فإن منظمة الصحة العالمية ستوصي به من أجل تصنيعه محليا بشكل سريع وعلى نطاق واسع".

وأقرت المنظمة البروتوكول بالشراكة مع المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومفوضية الاتحاد الأفريقي للشؤون الاجتماعية.



وأضاف "توموسيمي" أن "ظهور كوفيد-19 مثل تفشي فيروس إيبولا في غرب أفريقيا سلط الضوء على الحاجة إلى نظم صحية قوية وسرّع برامج البحث والتطوير، بما في ذلك الطب التقليدي".

ولم يشر المسؤول في منظمة الصحة إلى مشروب رئيس مدغشقر الذي جرى توزيعه على نطاق واسع في مدغشقر، كما بيع إلى العديد من البلدان الأخرى، خاصة في أفريقيا.

وفي أيار/مايو، قال مدير منظمة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي لوسائل إعلامية إن الحكومات الأفريقية التزمت عام 2000 بإخضاع "العلاجات التقليدية" لنفس التجارب السريرية مثل الأدوية الأخرى.

وأضاف: "أستطيع أن أفهم الحاجة والدوافع للبحث عن شيء يمكن أن يساعد"، مضيفا: "لكننا نرغب بشدة في تشجيع الاختبارات العلمية التي التزمت بها الحكومات نفسها".





ارتفاع الإصابات الجديدة في أفريقيا

كشفت ​منظمة الصحة العالمية عن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس ​كورونا المستجد​ في القارة الأفريقية.

وأشارت المنظمة في بيانها الصادر أن إجمالي عدد المصابين بـ"كورونا"​ في ​أفريقيا​ يتجاوز المليون و390 ألفا.





وأصاف البيان أن عدد الوفيات بالفيروس ازداد بـ 371 حالة جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، لتبلغ حصيلتها الإجمالية 33621.

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وأبرز البيان أن جنوب أفريقيا تتصدر قائمة الدول الأفريقية الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، مع 657627 حالة إصابة و15857 حالة وفاة.

وذكر البيان أنه من بين الدول الواقعة جنوبي الصحراء تأتي نيجيريا في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات والوفيات (56956 و1094)، وتليها غانا (45857 و295).





أكثر من 6.7 ملايين إصابة في أمريكا

وسجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ستة ملايين و706374 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة 49575 حالة على الإحصاء السابق.

وقالت إن عدد الوفيات ارتفع إلى 198099 بزيادة 983 حالة.

وتضمن الإحصاء الجديد إجمالي عدد حالات الإصابة والوفاة حتى الساعة الرابعة مساء يوم 19 سبتمبر/أيلول بتوقيت شرق الولايات المتحدة في مقابل إحصاء اليوم السابق.

ولا تمثل أرقام المراكز بالضرورة إجمالي الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.





1345 حالة جديدة في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1345 حالة وذلك مقابل 2297 في اليوم السابق، مما يرفع الإجمالي المسجل بالبلاد منذ ظهور الوباء إلى 271415.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9386 بعد تسجيل حالتين جديدتين.





455 وفاة في المكسيك

قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة, مشيرة إلى أن العدد الإجمالي بالبلاد وصل إلى 694121 إصابة و73258 وفاة.

وقال هوجو لوبيز-جاتل نائب وزير الصحة إن العدد الفعلي للإصابات في البلاد أعلى بكثير من العدد المعلن.





ارتفاع إصابات فرنسا

سجّلت فرنسا نحو 13500 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، إلا أن معدّل النتائج الإيجابية للفحوص ارتفع للمرة الأولى منذ 10 أيام، حسب بيانات نشرتها وزارة الصحة العامة الفرنسية، وبلغ عدد الإصابات الجديدة المسجّلة السبت 13498.





تطور جيد في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الأحد، تجاوز حالات الشفاء اليومية من فيروس كورونا حالات الإصابة لليوم الثاني على التوالي، حيث تم تسجيل 94 ألفا و612 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك تبلغ حالات الشفاء من الفيروس أربعة ملايين و303 آلاف و43 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 92 ألفا و605 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة خمسة ملايين و400 ألف و619 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 1133 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 86 ألفا و752 حالة.