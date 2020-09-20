شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ساعة «أبل» الجديدة «Apple Watch Series 6» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت Apple منذ أيام طرح ساعتها الجديدة Apple Watch Series 6 للمستهلكين، وتتميز بمواصفات عديدة.

وأوضحت الشركة ان أبرز تلك المواصفات:

1- تتوفر بألوان جديدة (مثل الأزرق الميتاليك، الذهبي الفولاذي، والأحمر) .

2- تقدم ميزة ثورية في مجال مراقبة المستخدم لصحته حيث يمكنها قياس نسبة الأكسجين في الدم.

3- تتبع النوم.

4- الكشف التلقائي عن غسل اليدين وأنواع التمارين الجديدة.

5- القدرة على تنسيق وجوه الساعة ومشاركتها.

6- التشجيع على بذل مزيد من النشاط والبقاء على اتصال.

7- تعمل باستخدام معالج ثنائي النواة جديد يعتمد على A13 Bionic في iPhone 11، يعمل بنسبة تصل إلى 20% أسرع، مما يسمح للتطبيقات بتشغيل أسرع مع الحفاظ على نفس عمر البطارية طوال اليوم.

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8- توفر شحنًا أسرع، وإكمال الشحن الكامل في أقل من 1.5 ساعة، وعمر بطارية مُحسّن لتتبع تمارين معينة، مثل الجري في الداخل والخارج.

9- تحتوى على شاشة Retina المحسّنة التي تكون أكثر سطوعًا بمقدار 2.5 مرة من Apple Watch Series 5 في الهواء الطلق، ما يسهل رؤية وجه الساعة في ضوء الشمس الساطع، والوصول إلى مركز الإشعارات ومركز التحكم، دون الحاجة إلى تنشيط شاشة الساعة.

10- تتوفر بحجمين ويبدأ سعرها من 399 دولارًا، ولكن هذا السعر يمكن أن يرتفع، اعتمادًا على خيارات التخصيص مثل المواد أو الشريط.