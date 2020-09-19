تنظيف القولون.. 7 وصفات لتحسين المناعة وفقدان الوزن

يساهم تنظيف القولون في تحسين مناعة الجسم وفقدان الوزن، بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

نستعرض فيما يلي العديد من العلاجات المنزلية الطبيعية، التي تساهم في تطهير القولون، بحسب موقع "مديسن نت" الطبي.

شرب الماء





يعد شرب الكثير من الماء أبسط طريقة لتنظيم الهضم، وينصح بشرب 6 إلى 8 أكواب من الماء الفاتر يوميا لتطهير القولون، كما يجب تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، التي تحتوي نسبة عالية من الماء مثل البطيخ والطماطم.

الليمون والعسل

يُمزج عصير الليمون الطازج مع ملعقة من العسل ورشة ملح مع الماء الدافئ ويشرب على معدة فارغة في الصباح.

عصائر الفواكه والخضراوات

تساعد عصائر الفواكه والخضراوات مثل التفاح والليمون في تطهير القولون، كما أنها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم.

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الملح

يمكن خلط ملعقتين صغيرتين من ملح البحر مع الماء الفاتر وشربه على معدة فارغة، وتحفز هذه الوصفة من حركات القولون في غضون دقائق، ويمكن القيام بذلك مرتين يوميا.

الأطعمة الغنية بالألياف

تساعد الألياف والأطعمة الصحية الكاملة مثل الفواكه والخضراوات والحبوب والمكسرات والبذور وغيرها على تنظيم الإمساك وفرط نشاط الأمعاء، كما أنها تعزز البكتيريا المفيدة.

الزنجبيل





يحفز الزنجبيل الهضم، ويمكن إضافته إلى العصائر الأخرى أو الشاي أو تناوله مباشرة، ويمكن خلط ملعقة صغيرة من الزنجبيل والعسل مع كوب من الماء الدافئ، ويمكن تناوله مرة أو مرتين في اليوم.

زيت السمك

تعمل أحماض أوميجا 3 الدهنية الفعالة في تطهير القولون، ويمكن تناول زيت السمك كمكملات غذائية أيضا.